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В России одобрили признание людей "иностранными агентами"

Понедельник, 25 ноября 2019, 14:18

Верхняя палата парламента России одобрила закон, по которому "иностранными агентами" считаются все, кто распространяет материалы СМИ – иностранных агентов или участвует в их создании.

Нововведение начнет действовать после подписания президентом.

Источник: interfax.ru, законопроект на сайте Госдумы

Детали: Уже месяц работает закон о признании зарубежных СМИ "иностранными агентами", по которому в список "агентов" попали 10 изданий. Среди них, в частности, "Голос Америки", "Крым.Реалии", Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

Изменения, одобренные 25 ноября Советом Федерации, расширяют действующий закон о СМИ. 

Теперь "иностранным агентом" будет считаться физлицо, которое, согласно пояснению Госдумы, распространяет информацию СМИ-иноагентов, "а также получает деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников".

Реестр иноСМИ ведет Минюст России. Кого включать и кого исключать из реестра, решает Минюст по согласованию с Министерством иностранных дел.

Госдума: "СМИ, признанные иностранными агентами, для работы в России обязаны учредить российское юрлицо в статусе иноагента. 

Все информационные материалы должны содержать пометку, что их распространяет иноСМИ-иноагент. При цитировании должна использоваться такая же ссылка. Если ресурс допустит нарушение, то он может быть заблокирован".

Темы: РосcияцензуразаконодательствоСМИ
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