Москва довольна решением арбитража в Гааге по керченскому инциденту

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Понедельник, 25 ноября 2019, 16:07

Российская Федерация полностью удовлетворена решением Арбитражного трибунала в Гааге от 22 ноября в деле "Спор о задержании трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел России.

Арбитраж обнародовал первый процедурный приказ, которым утверждены правила назначения, регламент и график работы Арбитража. В решении "учтены все принципиальные предложения" Москвы, говорят в российском МИДе.

"Требования Украины об отказе от юрисдикционного этапа и предельного сокращения сроков рассмотрения оставлены без внимания. Суд согласился с доводами России и предусмотрел возможность разделения процесса на две самостоятельные стадии - юрисдикционную и рассмотрение спора по существу. При этом каждой из сторон предоставлено по шесть месяцев для подготовки своих меморандумов (Украина настаивала на двух месяцах), что соответствует практике межгосударственных арбитражей, сформированных на основании Конвенции 1982 года", - заявили в Москве.

"Суд поддержал подходы России и по другим принципиальным моментам", - добавили в МИД РФ.

Напомним:

  • Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года по запросу Украины обязал Россию немедленно вернуть под контроль Украины "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" и 24 членов их экипажей.
  • 7 сентября 2019 года моряков обменяли и вернули в Украину. 18 ноября Москва вернула Киеву захваченные у Керченского пролива украинские корабли.
  • Впрочем, как заявила заместитель главы МИД Лана Зеркаль, Украина будет судиться с РФ несмотря на возвращение кораблей.
  • "Приказ Международного трибунала не был и не является самоцелью. Наша цель - установление нарушения права, восстановления его и получения надлежащей компенсации", - заявила заместитель министра.

Темы: Росcия Гаагский трибунал Керченский пролив


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