Рада дала добро на закон о рынке земли после нескольких часов грызни

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 от "Слуги народа" о продаже сельскохозяйственной земли.

Соответствующее решение на заседании Верховной Рады 13 ноября поддержали 240 народных депутатов.

Инициатором законопроекта № 2178-10 были нардепы "Слуги народа". Законопроект № 2178 подал Кабинет министров, однако нардепы зарегистрировали 10 альтернативных проектов закона. Комитет Рады рекомендовал голосовать за законопроект монобольшинства.

Законопроект поддержали только нардепы от "Слуги народа" - 227 нардепов и 13 внефракционных парламентариев.

Согласно пояснительной записке проекту закона:

с 01.10.2020 отменяется запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности;

покупать участки смогут граждане Украины, территориальные общины, государство, юрлица Украины, иностранные граждане и лица без гражданства, если получат землю в наследство, но они обязаны отчуждить участок в течение года;

устанавливается минимальная стартовая цена продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности на земельных торгах на уровне не ниже нормативной денежной оценки.

Заседание началось с задержкой, так как депутаты от "Батькивщины" и "Оппозиционного платформы - За жизнь" блокировали президиум и трибуну.

Министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову пришлось представлять правительственный проект закона под крики "Позор!" и в окружении противников.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" предлагала свой законопроект о продлении моратория на продажу земли и всеукраинском референдуме.

Нардеп из "Батькивщины" Иван Кириленко призвал спикера ВР Дмитрия Разумкова отказаться вести заседание и сравнил заседание 13 ноября с принятием диктаторских законов 16 января 2014 года.

Разумков ответил, что законы 2014 года ограничивали права граждан в противовес законов о рынке земли, которые права граждан расширяют.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

Против рынка земли также выступала лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко. По ее словам, в предлагаемом законе не урегулирован вопрос о продаже земли украинцам с двойным гражданством.

Также Тимошенко смущает разрешенный предел продажи земли в одни руки - 200-210 тысяч гектаров. По мнению политика, принятие рынка земли, сделает Украину - "страной третьего мира".

Нардеп от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий зачитал в Раде законопроект Тимошенко от 2008 года об отмене моратория на продажу земли. Законопроектом от 2008 года предлагалось также продавать землю иностранцам и иностранным компаниям.

В ответ Тишошенко, назвала нардепа представителем "зарвавшегося олигарха" Кернел групп. Тимошенко сказала, что Заболоцкий за деньги лоббирует "черные законы", а в 2008 году речь шла о продаже не сельскохозяйственной земли.

"И вы, господин Заблоцкий, представляя здесь олигархию аграрную, не будете в Украине делать политику, вы будете сидеть, за то, что вы сделали для Украины и за то, что вы брали из бюджета НДС, которые вы не заплатили государству", - заявила Тимошенко.

Народный депутат Сергей Шахов заявил, что во время второй мировой войны "фашисты вывозили украинский чернозем".

"Кто сегодня будет отвечать перед будущими поколениями за нашу землю, которая сегодня на первом месте в мире? Две трети чернозема, которую фашисты вывозили во время второй мировой войны. Хотели разворовать нашу землю. И наши деды, которые проливали кровь, не дали этого сделать", - утверждает Шахов.

фото: УП

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