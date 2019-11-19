20 ноября прокуроры перестанут вести досудебные расследования

20 ноября 2019 года прокуратура прекратит функцию досудебного расследования, однако продолжит осуществлять процессуальное руководство в расследовании, то есть организацию и координацию досудебного следствия.

Источник: Генпрокуратура

Дословно: "Все незавершенные расследования передаются в соответствии с квалификацией в Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Службу безопасности Украины и т. д.

Вместе с тем, полномочия прокуроров выполнять процессуальные действия в пределах расследований обеспечит их непрерывность.

С созданием в ГБР специализированного управления и перехода в него следователей, материалы производств будут направлены им для дальнейшей работы над расследованиями".

Детали: ГПУ отмечает, что досудебное расследование прокуратура осуществляла временно. Это не входит в функции прокуратуры, согласно Конституции Украины и закону "О прокуратуре".

В "Переходных положениях" Конституции и УПК Украины отмечается, что до создания Государственного бюро расследований полномочия по досудебному расследованию осуществляют следователи прокуратуры, а после начала его работы – должны завершить расследование в определенный срок или решить вопрос о поручении его осуществления другим органам досудебного расследования.

Предыстория: