20 ноября прокуроры перестанут вести досудебные расследования

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Вторник, 19 ноября 2019, 12:46

20 ноября 2019 года прокуратура прекратит функцию досудебного расследования, однако продолжит осуществлять процессуальное руководство в расследовании, то есть организацию и координацию досудебного следствия.

Источник: Генпрокуратура

Дословно: "Все незавершенные расследования передаются в соответствии с квалификацией в Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Службу безопасности Украины и т. д.

Вместе с тем, полномочия прокуроров выполнять процессуальные действия в пределах расследований обеспечит их непрерывность.

С созданием в ГБР специализированного управления и перехода в него следователей, материалы производств будут направлены им для дальнейшей работы над расследованиями".

Детали: ГПУ отмечает, что досудебное расследование прокуратура осуществляла временно. Это не входит в функции прокуратуры, согласно Конституции Украины и закону "О прокуратуре".

В "Переходных положениях" Конституции и УПК Украины отмечается, что до создания Государственного бюро расследований полномочия по досудебному расследованию осуществляют следователи прокуратуры, а после начала его работы – должны завершить расследование в определенный срок или решить вопрос о поручении его осуществления другим органам досудебного расследования.

Предыстория:

  • 29 февраля 2016 года Кабинет министров создал Государственное бюро расследований и утвердил шестерых из девяти членов конкурсной комиссии по избранию директора ГБР.
  • 1 марта того же года следствие оказалось заблокированным, поскольку суды отказывались принимать ходатайства следователей прокуратуры.
  • Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел разъяснил: следственные органы прокуратуры передают материалы уголовных производств ГБР, когда бюро начнет осуществлять функции по досудебному расследованию, а до тех пор полномочия по досудебному расследованию осуществляют следственные органов прокуратуры.
  • 16 ноября 2017 года комиссия избрала директором Госбюро расследований Романа Трубу, а его первым заместителем и заместителем – Ольгу Варченко и Александра Буряка.
  • 20 ноября 2017 года следователи прокуратуры потеряли право расследовать новые уголовные производства, но ГПУ предложила до формирования Государственного бюро расследований передавать осуществление досудебного расследования другим органам досудебного расследования.
  • Кроме того, Генеральная прокуратура хотела, чтобы прокуратуре оставили расследования дел по расстрелам на Майдане, даже тех, где фигурируют первые лица государства.
  • Тогдашний начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявлял, что работа органов прокуратуры парализована из-за фактического отсутствия ГБР, ведь ему должны были передать функции следствия с 20 ноября 2017 года, а Верховная Рада не продлила эту функцию прокуратуре.
  • При этом комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде продлить следственным органам возможность вести досудебное расследование уголовных производств

Темы: прокуратура Генпрокуратура ГБР


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