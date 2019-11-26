Детективы национального антикоррупционного бюро задержали заместителя начальника Киевской городской таможни ГФС Сергея Тупальского.

Источник: Facebook-страница Тупальского, информированный источник УП

Дословно Тупальский: "В эту минуту у меня дома происходят обыски. Пока я не могу точно сказать, в пределах какого дела это происходит.

И в любом случае я уверен, что через короткое время беспочвенность проведения обысков и обвинений, которые сегодня будут звучать в СМИ в мою сторону, будет доказана в очередной раз.

Общаться мне придется через моего адвоката".

Детали: В то же время, по словам собеседника УП, Тупальского задержали.

Дело, в рамках которой задержали таможенника, связанно с "одним из самых известных контрабандистов" Украины одесским бизнесменом Вадимом Альпериным, который якобы предлагал детективам НАБУ взятку в 800 тысяч долларов.

По словам источника УП, Альперину удалось скрыться.

В конце 2018 года в начале 2019 года Тупальский исполнял обязанности руководителя Одесской таможни.

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Напомним: