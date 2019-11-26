Заместителя начальника Киевской таможни задержали

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Вторник, 26 ноября 2019, 11:29

Детективы национального антикоррупционного бюро задержали заместителя начальника Киевской городской таможни ГФС Сергея Тупальского.

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Темы: НАБУ


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