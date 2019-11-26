Заступника начальника Київської міської митниці затримали

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Вівторок, 26 листопада 2019, 11:29

Детективи національного антикорупційного бюро затримали заступника начальника Київської міської митниці ДФС Сергія Тупальського.

Джерело: Facebook-сторінка Тупальського, поінформований співрозмовник УП

Дослівно Тупальський: "В цю хвилину в мене вдома відбуваються обшуки. Поки що я не можу точно сказати, в межах якої справи це відбувається.

Та в будь-якому разі я впевнений, що через короткий час безпідставність проведення обшуків і звинувачень, які сьогодні будуть лунати у ЗМІ в мій бік, буде доведена в черговий раз.

Спілкуватися мені доведеться через мого адвоката".

Деталі: Водночас, за словами співрозмовника УП, Тупальського затримали.

Справа, в рамках якої затримали митника, пов'язана з "одним із найвідоміших контрабандистів" України одеським бізнесменом Вадимом Альперіним, який нібито пропонував детективам НАБУ хабар у 800 тисяч доларів.

За словами джерела УП, Альперіну вдалося втекти. 

В кінці 2018 року на початку 2019 року Тупальський виконував обов'язки керівника Одеської митниці. 

Знати більше: "Хабар на мільйон. Чому заарештували одеського "короля контрабанди" Альперіна"

Нагадаємо: 

  • У січні 2018 року прокуратура АР Крим спільно зі СБУ викрила контрабандну схему Альперіна, робота якої могла завдати близько 700 мільйонів гривень збитків держбюджету.
  • Одеське угруповання контрабандистів створило десятки фірм-одноденок, директорами яких були підставні особи. Ці компанії отримували великий обсяг товару з Китаю (взуття, тканини, сумки тощо). Постачанням товару з Китаю займались аналогічні фірми-прокладки. Контракти ж фактично фабрикували в Одесі. У документах вказували вартість товару, занижену в десять та більше разів.
  • Митники коригували митну вартість товару до рівня, який відповідав реальній вартості, але представники одеських компаній, користуючись 55-ою статтею Митного кодексу, вносили на рахунки митниці відповідні фінансової гарантії, що давало можливість направити товар у вільний обіг.
  • Далі ці компанії-імпортери зверталися до одного з одеських судів. І група суддів скасовувала рішення митниці, фактично зобов’язуючи її розмитнювати товар за значно заниженою вартістю та повертати імпортерові його фінансову гарантію.
  • У листопаді 2017 року повідомлялося про арешт 450 мільйонів, що належать двом десяткам одеських компаній-імпортерів, які контролював Альперін.
  • Пізніше стало відомо, що Альперін пропонував детективам НАБУ хабар у 800 тисяч доларів за зняття цього арешту.
  • Печерський райсуд Києва заарештував Альперіна на 60 діб із альтернативою внесення застави в 21 млн грн.
  • У грудні бізнесмен після внесення застави вийшов з-під варти.

Українська правда
Теми: НАБУ Одеса контрабанда митний кодекс


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