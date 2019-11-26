Помогал легализации боевиков: заммэра Славянска получил подозрение

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и терроризме заместителю мэра Славянска Донецкой области Виктору Воропаеву.

Источник: сайт СБУ, местные СМИ

Детали: Следствие установило, что в апреле 2014 года во время председательства Воропаева на сессии горсовета депутаты одобрили проведение фейкового референдума и назначение лидера одного из бандформирований Вячеслава Пономарёва председателем исполкома горсовета.

По данным СБУ, чиновник также способствовал легализации пророссийских боевиков через создание так называемой "народной дружины".

Подозрение Воропаеву объявлена ​​по статьям 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В спецслужбе имя заместителя мэра не называют, но публикуют его фото со смазанным изображением лица.

В то же время местное издание "Славянские ведомости" сообщает, что речь идет о Викторе Воропаеве - одном из пяти заместителей мэра Славянска Вадима Ляха.

Другое издание города "Карачун" еще в марте писало новость о Воропаеве, в которой публиковало его фото. Этот снимок свидетельствует, что на фотографии СБУ тот же человек.