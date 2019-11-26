Помогал легализации боевиков: заммэра Славянска получил подозрение
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и терроризме заместителю мэра Славянска Донецкой области Виктору Воропаеву.
Источник: сайт СБУ, местные СМИ
Детали: Следствие установило, что в апреле 2014 года во время председательства Воропаева на сессии горсовета депутаты одобрили проведение фейкового референдума и назначение лидера одного из бандформирований Вячеслава Пономарёва председателем исполкома горсовета.
По данным СБУ, чиновник также способствовал легализации пророссийских боевиков через создание так называемой "народной дружины".
Подозрение Воропаеву объявлена по статьям 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
В спецслужбе имя заместителя мэра не называют, но публикуют его фото со смазанным изображением лица.
В то же время местное издание "Славянские ведомости" сообщает, что речь идет о Викторе Воропаеве - одном из пяти заместителей мэра Славянска Вадима Ляха.
Другое издание города "Карачун" еще в марте писало новость о Воропаеве, в которой публиковало его фото. Этот снимок свидетельствует, что на фотографии СБУ тот же человек.
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