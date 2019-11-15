Гончарук анонсировал смену руководства Укрзализныци: Коррупция дикая

Кабинет министров в ближайшее время примет решение о смене руководства "Укрзализныци", поскольку менеджмент злоупотребляет своим положением.

Источник: премьер-министр Алексей Гончарук в эфире "Завтрака с 1+1"

Прямая речь: "Мы будем принимать по этому поводу кадровые решения в ближайшее время, так как продолжать работать так, как они сейчас работают, невозможно.

Главная претензия к ним – коррупция в "Укрзализныце", к сожалению, продолжается. Она там абсолютно дикая, воруют почти на всем. Конца и края этому не видно.

Если менеджмент, руководство занимается своими карманами, а не тем, как идут дела в "Укрзализныце", то нормальной работы и не будет".

Детали: Гончарук напомнил, что 14 ноября под Офисом президента протестовали железнодорожники.

В первую очередь они жаловались на коррупцию и возможные сокращения. Люди держали плакаты с перечеркнутыми отдельными руководителями (в частности, перечеркнули директора УЗ Евгения Кравцова, – ред.).

Он также добавил, что "Укрзализныця" "очень неэффективная и убыточная". В частности, по словам Гончарука, "почти ежедневно горят локомотивы, в ручном управлении вагоны, отдельные чиновники, диспетчеры отправляют вагоны не туда, где это нужнее, а туда, где им выгоднее, где им заплатили".

Премьер заявил, что это "точно следует прекратить".