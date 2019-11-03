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Трамп хочет пригласить Зеленского в Белый дом

Воскресенье, 3 ноября 2019, 02:01
Трамп хочет пригласить Зеленского в Белый дом

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что хотел бы, чтобы президент Владимир Зеленский посетил Вашингтон.

Источник: Reuters

Детали: Американский лидер ожидает, что украинский коллега примет его приглашение.

Прямая речь: "Я бы сказал, что безусловно приглашу его. Я бы хотел, чтобы он приехал в Белый дом, я думаю, он и сам этого хочет ".

Предыстория:

  • В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
  • Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: СШАТрампЗеленский
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