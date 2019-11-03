Трамп хочет пригласить Зеленского в Белый дом
Воскресенье, 3 ноября 2019, 02:01
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что хотел бы, чтобы президент Владимир Зеленский посетил Вашингтон.
Источник: Reuters
Детали: Американский лидер ожидает, что украинский коллега примет его приглашение.
Прямая речь: "Я бы сказал, что безусловно приглашу его. Я бы хотел, чтобы он приехал в Белый дом, я думаю, он и сам этого хочет ".
Предыстория:
- В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
- Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
- Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
- Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.
Ольга Гетьманец, УП