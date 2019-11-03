Трамп хочет пригласить Зеленского в Белый дом

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что хотел бы, чтобы президент Владимир Зеленский посетил Вашингтон.

Источник: Reuters

Детали: Американский лидер ожидает, что украинский коллега примет его приглашение.

Прямая речь: "Я бы сказал, что безусловно приглашу его. Я бы хотел, чтобы он приехал в Белый дом, я думаю, он и сам этого хочет ".

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