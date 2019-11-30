Митрополит УПЦ МП знал о наркозависимости задержанного помощника

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Суббота, 30 ноября 2019, 18:50
Задержанный клирик Евгений Кугатов
фото с Facebook Єлина

Митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука (Андрей Коваленко) заявил, что знал о наркотической зависимости своего помощника Евгения Кугатова, задержанного в отделении почты при получении наркотиков.

Источник: комментарий митрополита Луки, распространенный заведующим канцелярией Запорожской епархии УПЦ МП Геннадием Елиным в Facebook

Дословно: "Со скорбью в сердце подтверждаю, что клирик нашей епархии был задержан правоохранительными органами".

"Задержанного клирика епархии Евгения Кугатова я знаю давно, с тех пор, когда был еще наместником Глинской пустыни. Я знал также и о его наркозависимости. Но я видел и его покаяние, и его желание избавиться от этого недуга. Со своей стороны я делал все возможное для того, чтобы помочь ему в этом.

Долгие годы удавалось сдерживать болезненные влечения наркозависимости Евгения. Но власть дьявола, к сожалению, вновь возобладала им".

"В отношении этого клирика будут приняты все необходимые дисциплинарные меры. Он также должен ответить по закону и перед органами правопорядка. Я готов со своей стороны оказать необходимую помощь для расследования этого инцидента".

"Я прошу прощения за то, что, надеясь на его окончательное исправление, невольно ввел в искушение свою паству".

Что было раньше: 30 ноября запорожские СМИ сообщили, что в Запорожье в отделении почты сотрудниками полиции был задержан человек, похожий на помощника митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Луки. Предварительно установлено, что в посылке находился амфетамин.

Украинская правда
Темы: церковь Запорожье


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