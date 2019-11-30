В субботу в зоне ООС относительно спокойно

С начала суток субботы вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Детали: Обстрел позиций сил ООС российские оккупационные войска осуществили из стрелкового оружия близ Старогнатовки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В пресс-центре ООС также заявили, что оккупанты не дают гарантий прекращения огня для ремонта линии электропередач, в результате чего 60 домов в Марьинке остаются обесточенными.

Дословно: "25 ноября 2019 года сильными порывами ветра оборваны линии электропередач и обесточены около 260 частных домов в городе Марьинка Донецкой области.

Украинский ремонтные бригады оперативно восстановили подачу электроэнергии в 200 домов. Но еще около 60 хозяйств, на улицах Тельмана и Жовтневой, остаются обесточенными, ведь выведены из строя линии электропередач находятся в секторах ведения огня вооруженных формирований Российской Федерации.

Украинской стороной СЦКК, через СММ ОБСЕ, вооруженным формированием РФ были поданы запросы о предоставлении гарантий прекращения огня. Последний запрос отправлен сегодня, 30 ноября.

К этому времени гарантий соблюдения режима прекращения огня ЗФ РФ так и не предоставлено. Без этого ремонтная команда АО "ДТЭК Донецкие электросети" и пиротехническое подразделение ГСЧС Украины не могут устранить причин отсутствия электроэнергии".

Детали: Сообщается также, что украинская сторона полностью выполнила свои обязательства по восстановлению дорожного покрытия на пути от Богдановки до Петровского, в то время как российская оккупационная власть никаких работ в этом направлении не проводит.