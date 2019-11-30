Телеканал для оккупированных территорий запустят в феврале – Бородянский

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Суббота, 30 ноября 2019, 22:08

Украинский телеканал, который будет вещать на оккупированных территориях, должен быть запущен в феврале 2020 года.

Источник: Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью "Зеркалу недели"

Прямая речь: Именно сейчас идет процесс создания такого телеканала на базе UA TV, который должен быть запущен уже в феврале.

Детали: По словам министра, этот канал будет вещать только на временно оккупированных территориях и использовать как русский, так и украинский язык.

Прямая речь: "Наша задача – сделать так, чтобы на временно оккупированных территориях люди знали правду о том, что происходит в Украине, чтобы мы начали вести с людьми, которые живут на этой территории, диалог - в эфире такого телеканала. Прежде всего с научной средой. И наша задача - донести правдивую информацию".

Что было раньше: В начале ноября Бородянский заявил, что за три месяца на большей части оккупированных территорий можно подать сигнал украинского телевидения.

Украинская правда
Темы: телевидение ОРДЛО Минкультуры


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