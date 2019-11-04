Дела Майдана будут расследовать еще дольше – Труба

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба пожаловался, что из-за недостатка следователей расследования дел Майдана, которые передадут ГБР из прокуратуры, затянутся.

Источник: колонка Трубы для "Украинской правды"

Дословно: "С 20 ноября все производства, которые не завершены прокуратурой, перейдут в другие правоохранительные органы. В том числе, ГБР.

Среди них - расследование преступлений, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Дела Майдана. 5000 томов материалов, которые будут переданы новым следователем. 5 лет расследования, которые нужно отмотать назад и исследовать с самого начала.

На время это остановит расследование.

Проблема еще в том, что в ГБР катастрофически не хватает следователей..."

Детали: Труба напомнил, что 20 ноября 2019 года прокуратура больше не будет вести досудебное расследование в уголовном производстве. 20 ноября за прокуратурой останется только функция процессуального руководства.

Директор ГБР пояснил, что закон ограничивает количество работников, которые могут работать в ГБР - 1500 человек по всей Украине вместе со следователями, оперативниками и госслужащими.

Сейчас на одного следователя нагрузки - более 100 производств.

Труба сообщил, что расследовать дела Майдана в ГБР будет отдельное подразделение, но если его сформируют из действующих следователей, то это замедлит расследования в других производствах.

Он призывает в максимально сжатые сроки во 2-м чтении принять изменения в закон о ГБР, которыми отменяется предельная численность работников бюро; вводится упрощенная конкурсная процедура для следователей ГПУ, которые расследуют "дела Майдана".