Дела Майдана будут расследовать еще дольше – Труба

1746 просмотров
Понедельник, 4 ноября 2019, 14:19

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба пожаловался, что из-за недостатка следователей расследования дел Майдана, которые передадут ГБР из прокуратуры, затянутся.

Источник: колонка Трубы для "Украинской правды"

Дословно: "С 20 ноября все производства, которые не завершены прокуратурой, перейдут в другие правоохранительные органы. В том числе, ГБР.

Среди них - расследование преступлений, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Дела Майдана. 5000 томов материалов, которые будут переданы новым следователем. 5 лет расследования, которые нужно отмотать назад и исследовать с самого начала.

На время это остановит расследование.

Проблема еще в том, что в ГБР катастрофически не хватает следователей..."

Детали: Труба напомнил, что 20 ноября 2019 года прокуратура больше не будет вести досудебное расследование в уголовном производстве. 20 ноября за прокуратурой останется только функция процессуального руководства.

Директор ГБР пояснил, что закон ограничивает количество работников, которые могут работать в ГБР - 1500 человек по всей Украине вместе со следователями, оперативниками и госслужащими.

Сейчас на одного следователя нагрузки - более 100 производств.

Труба сообщил, что расследовать дела Майдана в ГБР будет отдельное подразделение, но если его сформируют из действующих следователей, то это замедлит расследования в других производствах.

Он призывает в максимально сжатые сроки во 2-м чтении принять изменения в закон о ГБР, которыми отменяется предельная численность работников бюро; вводится упрощенная конкурсная процедура для следователей ГПУ, которые расследуют "дела Майдана".

Украинская правда
Темы: Труба ГБР Майдан прокуратура


powered by lun.ua
Материалы по теме
У ГБР есть уголовные производства, где фигурирует Луценко – Труба 31 октября 2019, 08:54
Порошенко не подозреваемый и не обвиняемым по делам ГБР – адвокат 26 октября 2019, 02:54
У ГБР пока нет подозрения Порошенко 9 октября 2019, 13:52
Все новости
Главные новости
Ирина Луценко объяснила, почему уходит из Верховной Рады
Украина направила России ноту – Пристайко
Партия "Слуга народа" определилась с датой съезда
Разведение в Петровском: боевики готовят провокацию с белой ракетой – СЦКК
Все новости
Фото

16 величественных растений со всего мира

мнение

Когда лучше ребенку прокалывать уши?

Культура

Сладости или смерть: откуда появился Хэллоуин и почему он так популярен?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів