Взрывы на складах боеприпасов: Зеленский издал указ
Понедельник, 4 ноября 2019, 17:19
Президент Владимир Зеленский подписал указ по улучшению состояния хранения ракет, боеприпасов и продуктов их утилизации на арсеналах, базах и складах Вооруженных сил.
Источник: указ президента №799
Детали: Для повышения состояния обеспечения живучести, взрывопожаробезопасности и охраны на арсеналах, базах и складах вооружения Зеленский поручил несколько задач Кабинету министров, министерству обороны, Генштабу ВСУ.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Кабинету министров:
- обеспечить финансирование мер обеспечения живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз, складов вооружения, ракет и боеприпасов Вооруженных сил, определенных соответствующими программными документами;
- принять меры по урегулированию вопроса об особом режиме использования земель вокруг потенциально опасных военных объектов Вооруженных сил.
Министерству обороны:
- провести инвентаризацию вооружения, ракет и боеприпасов на арсеналах, базах, складах Вооруженных сил и разработать действенный механизм контроля и предотвращения чрезвычайных ситуаций на таких объектах;
- принять меры по обеспечению живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз, складов вооружения, ракет и боеприпасов Вооруженных сил;
- усилить контроль за выполнением контрактов по реконструкции технических территорий арсеналов;
- организовать приведение в соответствии с установленными требованиями электроснабжения арсеналов, баз и складов Вооруженных сил, а также инфраструктуры военных городков;
- обеспечить создание комплексной системы мониторинга потенциально опасных объектов ВСУ;
- принять меры по решению в установленном порядке вопросов относительно отселения с территорий военных городков граждан, утративших связь с ВСУ.
Генштабу ВСУ:
- принять меры по приведению условий хранения боезапаса, в том числе тех, которые находятся на площадках открытого хранения арсеналов, баз и складов ВСУ;
- обеспечить плановое обновление производственных мощностей арсеналов ВСУ и их эффективное использование, а также усиление контроля за разработкой и соблюдением технологических процессов по составлению и ремонту боеприпасов на арсеналах;
- обеспечить планирование и реализацию мероприятий по повышению уровня безопасности арсеналов, баз и складов хранения средств поражения ВСУ с учетом требований и стандартов, используемых в государствах - членах НАТО,
- принять меры по приведению состояния организации охраны и обороны арсеналов, баз и складов ВСУ;
- организовать приведение объемов и порядка содержания запасов материально-технических средств на арсеналах, базах и складах ВСУ.
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Напомним:
- С 2015 по 2018 год в Украине произошел ряд взрывов на военных складах с боеприпасами и техникой.
- В частности, в октябре 2018 года загорелась территория 6 арсенала Минобороны возле города Ичня Черниговской области.
- В 2017 году произошел пожар на складах воинской части А1352 вблизи города Балаклея.
- В 2018 году у хранилища боеприпасов вблизи Балаклеи снова произошел пожар.
- 22 сентября 2017 года произошел пожар на складе военной техники вблизи Новоянисоль Донецкой области. Причиной пожара считают поджог.
- 26 сентября 2017 года произошел пожар на складах боеприпасов в районе города Калиновка Винницкой области.
- 29 октября 2015 года взорвались склады в городе Сватово Луганской области. Тогда погибли 4 военных и 1 гражданский. Главной версией сразу назвали "теракт". Однако в приговоре суда упоминания о теракте не было.
Украинская правда