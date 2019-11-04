Взрывы на складах боеприпасов: Зеленский издал указ

Президент Владимир Зеленский подписал указ по улучшению состояния хранения ракет, боеприпасов и продуктов их утилизации на арсеналах, базах и складах Вооруженных сил.

Источник: указ президента №799

Детали: Для повышения состояния обеспечения живучести, взрывопожаробезопасности и охраны на арсеналах, базах и складах вооружения Зеленский поручил несколько задач Кабинету министров, министерству обороны, Генштабу ВСУ.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Кабинету министров:

обеспечить финансирование мер обеспечения живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз, складов вооружения, ракет и боеприпасов Вооруженных сил, определенных соответствующими программными документами;

принять меры по урегулированию вопроса об особом режиме использования земель вокруг потенциально опасных военных объектов Вооруженных сил.

Министерству обороны:

провести инвентаризацию вооружения, ракет и боеприпасов на арсеналах, базах, складах Вооруженных сил и разработать действенный механизм контроля и предотвращения чрезвычайных ситуаций на таких объектах;

принять меры по обеспечению живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз, складов вооружения, ракет и боеприпасов Вооруженных сил;

усилить контроль за выполнением контрактов по реконструкции технических территорий арсеналов;

организовать приведение в соответствии с установленными требованиями электроснабжения арсеналов, баз и складов Вооруженных сил, а также инфраструктуры военных городков;

обеспечить создание комплексной системы мониторинга потенциально опасных объектов ВСУ;

принять меры по решению в установленном порядке вопросов относительно отселения с территорий военных городков граждан, утративших связь с ВСУ.

Генштабу ВСУ:

принять меры по приведению условий хранения боезапаса, в том числе тех, которые находятся на площадках открытого хранения арсеналов, баз и складов ВСУ;

обеспечить плановое обновление производственных мощностей арсеналов ВСУ и их эффективное использование, а также усиление контроля за разработкой и соблюдением технологических процессов по составлению и ремонту боеприпасов на арсеналах;

обеспечить планирование и реализацию мероприятий по повышению уровня безопасности арсеналов, баз и складов хранения средств поражения ВСУ с учетом требований и стандартов, используемых в государствах - членах НАТО,

принять меры по приведению состояния организации охраны и обороны арсеналов, баз и складов ВСУ;

организовать приведение объемов и порядка содержания запасов материально-технических средств на арсеналах, базах и складах ВСУ.

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Напомним: