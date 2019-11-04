Взрывы на складах боеприпасов: Зеленский издал указ

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Понедельник, 4 ноября 2019, 18:19

Президент Владимир Зеленский подписал указ по улучшению состояния хранения ракет, боеприпасов и продуктов их утилизации на арсеналах, базах и складах Вооруженных сил.

Источник: указ президента №799

Детали: Для повышения состояния обеспечения живучести, взрывопожаробезопасности и охраны на арсеналах, базах и складах вооружения Зеленский поручил несколько задач Кабинету министров, министерству обороны, Генштабу ВСУ.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Кабинету министров:

  • обеспечить финансирование мер обеспечения живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз, складов вооружения, ракет и боеприпасов Вооруженных сил, определенных соответствующими программными документами;
  • принять меры по урегулированию вопроса об особом режиме использования земель вокруг потенциально опасных военных объектов Вооруженных сил.

Министерству обороны:

  • провести инвентаризацию вооружения, ракет и боеприпасов на арсеналах, базах, складах Вооруженных сил и разработать действенный механизм контроля и предотвращения чрезвычайных ситуаций на таких объектах;
  • принять меры по обеспечению живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз, складов вооружения, ракет и боеприпасов Вооруженных сил;
  • усилить контроль за выполнением контрактов по реконструкции технических территорий арсеналов;
  • организовать приведение в соответствии с установленными требованиями электроснабжения арсеналов, баз и складов Вооруженных сил, а также инфраструктуры военных городков;
  • обеспечить создание комплексной системы мониторинга потенциально опасных объектов ВСУ;
  • принять меры по решению в установленном порядке вопросов относительно отселения с территорий военных городков граждан, утративших связь с ВСУ.

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Напомним:

  • С 2015 по 2018 год в Украине произошел ряд взрывов на военных складах с боеприпасами и техникой.
  • В частности, в октябре 2018 года загорелась территория 6 арсенала Минобороны возле города Ичня Черниговской области.
  • В 2017 году произошел пожар на складах воинской части А1352 вблизи города Балаклея.
  • В 2018 году у хранилища боеприпасов вблизи Балаклеи снова произошел пожар.
  • 22 сентября 2017 года произошел пожар на складе военной техники вблизи Новоянисоль Донецкой области. Причиной пожара считают поджог.
  • 26 сентября 2017 года произошел пожар на складах боеприпасов в районе города Калиновка Винницкой области.
  • 29 октября 2015 года взорвались склады в городе Сватово Луганской области. Тогда погибли 4 военных и 1 гражданский. Главной версией сразу назвали "теракт". Однако в приговоре суда упоминания о теракте не было.

Украинская правда
Темы: Зеленский указы


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