Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Банковой провели акцию "Год без Кати"

Понедельник, 4 ноября 2019, 20:05

В Киеве возле Офиса президента и в 40 городах Украины на акции "Год без Кати" активисты призвали представителей власти наказать виновных в нападении на херсонскую активистку Катерину Гандзюк.

Источник: Украинская правда, ТСН Live

Детали: Отец Виктор Гандзюк выразил надежду, что расследование активизируется с новым генпрокурором Русланом Рябошапкой.

Накануне активисты призвали президента Владимира Зеленского прийти на акцию и поставить свечку, а также проявить политическую волю для наказания заказчиков убийства.

Также 1 ноября отец Гандзюк пригласил президента принять участие в акции.

Зеленского на событии не было.

В то же время, на своей странице в Facebook президент написал: "Год без Катерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю".

 
УП
 
 
 

Узнать больше: Дело Гандзюк в фамилиях. Кого наказали за смерть активистки

Предыстория:

  • 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк в Херсоне облили концентрированной серной кислотой. У нее были ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз. По состоянию на 21 сентября Гандзюк перенесла 11 операций.
  • 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в реанимации в Киеве.
  • При жизни, с больничной койки, Гандзюк, опубликовала видеообращение к украинским властям и обычным украинцам.
  • 5 августа 2019 года вступил в силу приговор 5-м людям, осужденным к лишению свободы за совершение нападения на херсонскую активистку.
  • Недавно в СБУ сообщили, что следствие по делу об убийстве Гандзюк проходит в рамках пяти уголовных производств под процессуальным руководством Генпрокуратуры.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: нападение на Гандзюк
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
нападение на Гандзюк
Дело Кати Гандзюк. Феномен гражданского общества
Суд вынес приговор организаторам убийства Гандзюк: Мангер и Левин получили по 10 лет
Суд огласит приговор по делу Гандзюк после 20 июня
Последние новости
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
Все новости...
Реклама: