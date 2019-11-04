На Банковой провели акцию "Год без Кати"

В Киеве возле Офиса президента и в 40 городах Украины на акции "Год без Кати" активисты призвали представителей власти наказать виновных в нападении на херсонскую активистку Катерину Гандзюк.

Источник: Украинская правда, ТСН Live

Детали: Отец Виктор Гандзюк выразил надежду, что расследование активизируется с новым генпрокурором Русланом Рябошапкой.

Накануне активисты призвали президента Владимира Зеленского прийти на акцию и поставить свечку, а также проявить политическую волю для наказания заказчиков убийства.

Также 1 ноября отец Гандзюк пригласил президента принять участие в акции.

Зеленского на событии не было.

В то же время, на своей странице в Facebook президент написал: "Год без Катерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю".

УП

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