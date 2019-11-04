На Банковой провели акцию "Год без Кати"
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Понедельник, 4 ноября 2019, 21:05
В Киеве возле Офиса президента и в 40 городах Украины на акции "Год без Кати" активисты призвали представителей власти наказать виновных в нападении на херсонскую активистку Катерину Гандзюк.
Источник: Украинская правда, ТСН Live
Детали: Отец Виктор Гандзюк выразил надежду, что расследование активизируется с новым генпрокурором Русланом Рябошапкой.
Накануне активисты призвали президента Владимира Зеленского прийти на акцию и поставить свечку, а также проявить политическую волю для наказания заказчиков убийства.
Также 1 ноября отец Гандзюк пригласил президента принять участие в акции.
Зеленского на событии не было.
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Предыстория:
- 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк в Херсоне облили концентрированной серной кислотой. У нее были ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз. По состоянию на 21 сентября Гандзюк перенесла 11 операций.
- 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в реанимации в Киеве.
- При жизни, с больничной койки, Гандзюк, опубликовала видеообращение к украинским властям и обычным украинцам.
- 5 августа 2019 года вступил в силу приговор 5-м людям, осужденным к лишению свободы за совершение нападения на херсонскую активистку.
- Недавно в СБУ сообщили, что следствие по делу об убийстве Гандзюк проходит в рамках пяти уголовных производств под процессуальным руководством Генпрокуратуры.
Украинская правда
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