На Банковой провели акцию "Год без Кати"

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Понедельник, 4 ноября 2019, 21:05

В Киеве возле Офиса президента и в 40 городах Украины на акции "Год без Кати" активисты призвали представителей власти наказать виновных в нападении на херсонскую активистку Катерину Гандзюк.

Источник: Украинская правда, ТСН Live

Детали: Отец Виктор Гандзюк выразил надежду, что расследование активизируется с новым генпрокурором Русланом Рябошапкой.

Накануне активисты призвали президента Владимира Зеленского прийти на акцию и поставить свечку, а также проявить политическую волю для наказания заказчиков убийства.

Также 1 ноября отец Гандзюк пригласил президента принять участие в акции.

Зеленского на событии не было.

 
УП
 
 
 

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Предыстория:

  • 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк в Херсоне облили концентрированной серной кислотой. У нее были ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз. По состоянию на 21 сентября Гандзюк перенесла 11 операций.
  • 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в реанимации в Киеве.
  • При жизни, с больничной койки, Гандзюк, опубликовала видеообращение к украинским властям и обычным украинцам.
  • 5 августа 2019 года вступил в силу приговор 5-м людям, осужденным к лишению свободы за совершение нападения на херсонскую активистку.
  • Недавно в СБУ сообщили, что следствие по делу об убийстве Гандзюк проходит в рамках пяти уголовных производств под процессуальным руководством Генпрокуратуры.

Украинская правда
Темы: нападение на Гандзюк


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