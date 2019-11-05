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$100 тысяч взятки для НАБУ: глава лесхоза откупился от СИЗО 5 миллионами

Вторник, 5 ноября 2019, 11:29
$100 тысяч взятки для НАБУ: глава лесхоза откупился от СИЗО 5 миллионами

За председателя Гутянского лесхоза Виктора Сису, которого задержали по подозрению в даче 100 тысяч долларов взятки старшему детективу Национального антикоррупционного бюро, внесли залог в 5 миллионов гривен, и он вышел из СИЗО.

Источник: пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии УП, источники УП

Прямая речь: "За директора одного из госпредприятий в Харьковской области, подозреваемого в предложении взятки детективу НАБУ, вчера внесли залог. Сейчас подозреваемый уже вышел из СИЗО".

Детали: 2 ноября Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Сису с альтернативой залога в размере 2,6 тысячи прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (или 4 миллиона 994 тысяч 600 гривен). Залог внес родственник.

Сейчас Сыса обязан носить электронный браслет и выполнять ряд других возложенных на него обязательств – не покидать населенный пункт, где проживает, прибывать на все вызовы в суд и тому подобное.

Предыстория:

  • 31 октября в НАБУ сообщили, что задержали директора одного из госпредприятий в Харьковской области, который предложил и дал старшему детективу бюро взятку в 100 тысяч долларов.
  • Нардеп от партии "Слуга народа" Алексей Кучер написал в Facebook, что за взятку в $100 тысяч задержали директора Гутянского лесхоза Виктора Сысу.
  • В июле президент Владимир Зеленский провел в Харьковской области экстренное совещание относительно вырубки лесов. Тогда он заявил, что незаконные вырубки в Харьковской области контролирует директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса. Глава государства позвонил Сисе и попросил зайти в Офис президента.

Ирина Балачук, УП

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Темы: НАБУвзяткаХарьковская область
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