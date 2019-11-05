$100 тысяч взятки для НАБУ: глава лесхоза откупился от СИЗО 5 миллионами

За председателя Гутянского лесхоза Виктора Сису, которого задержали по подозрению в даче 100 тысяч долларов взятки старшему детективу Национального антикоррупционного бюро, внесли залог в 5 миллионов гривен, и он вышел из СИЗО.

Источник: пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии УП, источники УП

Прямая речь: "За директора одного из госпредприятий в Харьковской области, подозреваемого в предложении взятки детективу НАБУ, вчера внесли залог. Сейчас подозреваемый уже вышел из СИЗО".

Детали: 2 ноября Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Сису с альтернативой залога в размере 2,6 тысячи прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (или 4 миллиона 994 тысяч 600 гривен). Залог внес родственник.

Сейчас Сыса обязан носить электронный браслет и выполнять ряд других возложенных на него обязательств – не покидать населенный пункт, где проживает, прибывать на все вызовы в суд и тому подобное.

Предыстория: