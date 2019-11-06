Зеленский создал совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов. Состав

Президент Владимир Зеленский создал совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов как консультативно-совещательный орган при президенте.

Источник: указ президента №808

Детали: Раду образовали "в целях обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствия законной профессиональной деятельности журналистов".

Указом Зеленского утверждаются положения о Совете и его персональный состав.

Президент также отменил указы 2016 2017, 2018 "О Совете по вопросам защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова".

Основной задачей совета указывают "формирование предложений по защите информпространства, обеспечения реализации прав граждан на свободу слова и получение объективной, достоверной информации, обеспечение гарантий законной профессиональной деятельности журналистов".

Рада должна анализировать законодательство в информсфере, разрабатывать и вносить предложения по его совершенствованию, мониторить соблюдение журналистских стандартов и тд.

Также совет должен взаимодействовать с другими консультативными органами i службами, образованными президентом, образовывать рабочие, организовывать проведение конференций, семинаров.

Отмечается, что состав совета формируется из числа специалистов информсферы и состоит из секретаря совета и членов, участвующих в его работе на общественных началах, а персональный состав совета утверждает президент.

Секретарь совета организует деятельность совета, председательствует на его заседаниях, информирует президента и общественность о деятельности совета.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Что было раньше: 17 июля офис президента сообщил, что создает совет по вопросам свободы слова при президенте и зовет туда журналистов. Некоторых журналистов выбрали без их ведома, хотя потом их заменили другими.

Напомним: