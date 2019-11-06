Зеленский создал совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов. Состав
352 просмотра
Среда, 6 ноября 2019, 11:45
Президент Владимир Зеленский создал совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов как консультативно-совещательный орган при президенте.
Источник: указ президента №808
Детали: Раду образовали "в целях обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствия законной профессиональной деятельности журналистов".
Указом Зеленского утверждаются положения о Совете и его персональный состав.
Президент также отменил указы 2016 2017, 2018 "О Совете по вопросам защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова".
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Украинская правда
powered by lun.ua