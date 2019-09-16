У Зеленского хотят от СМИ "самоочищения"

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан считает журналистов коррумпированными и желает, чтобы средства массовой информации совершили самостоятельную "чистку".

Источник: интервью Богдана BBC

Прямая речь: "Часть коррупции в этом государстве – это коррупция четвертой власти. Журналисты – это четвертая власть, и она глубоко коррумпирована, как и все государство. И невозможно очищение первых трех ветвей власти без очищения четвертой. Я знаю, как это все работает.

У вас должно быть тоже какое-то самоочищение. Общество хочет очищения не только судебной, правоохранительной системы, но и журналистской. Вам, конечно, это не понравится, это будет "хайп" номер два, но вы должны это также осознавать".

Детали: Это была реакция Богдана на сравнение с действиями Виктора Януковича в ответ на заявление руководителя Офиса Зеленского о том, что Петр Порошенко "прос..л 5 лет нашего государства".

Богдан также обвинил критиков в снобизме. Комментируя тезис о "шальном принтере" в Верховной Раде он заявил: "До этого писали: почему ничего не делаете, почему не приняли какие-то важные законы. Все, кто это пишет, – это снобы, которые сами не могут ничего сделать, а общество реагирует с точностью до наоборот.

Общество по социологии требует решительных действий. Они не понимают, что такое регламент, правки, второе чтение – они этого не понимают. Вы либо работаете, либо не работаете. И мы работаем, но что-то не нравится. А что не нравится?".

На упрек за кнопкодавство Богдан ответил: "А вы знаете, если вас слушать, то в Украине априори нет законодательства, поскольку в Украине за 27 лет нет ни одного закона, который принят без кнопкодавства. Первые начали появляться... Путь к прекрасному бесконечен. Вы – либо шашечки, либо ехать".

На вопрос, когда будет полноценная пресс-конференция президента, Богдан ответил: "Когда общество будет требовать такой пресс-конференции, мы ее дадим. Пока общество хочет напрямую общаться с президентом, без посредников.

И мы делаем исключительно то, что хотят граждане Украины, а не некоторые очень почтенные журналисты, которых мы очень уважаем, но...".

При этом он заверил, что любит журналистов и "абсолютно адекватно" общается с ними, но "есть часть журналистской среды, которая не работает в соответствии со стандартами журналистской этики".

"И на их вопросы, почему вы с нами не говорите, я так и говорю: я считаю, что вы не отвечаете этим стандартам, общение с вами будет для меня унизительным", – заявил Богдан.

Он также не согласился, что ОП испортил отношения с частью журналистов "сливом" заявления Богдана об отставке "по желанию с момента желания". Богдан утверждает: "Когда президент решит, оно будет зарегистрировано и реализовано".