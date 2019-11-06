В СН хотят, чтобы Рябошапка взялся за пранкера, который троллил депутатов от его имени

В "Слуге народа" считают, что случаи переписки пранкера от имени генпрокурора Руслана Рябошапки с депутатами от "Слуги народа" должны быть предметом детального анализа правоохранительных органов.

Источник: Укринформ со ссылкой на народного депутата от "Слуги народа", представительницу правительства в Верховной Раде Ирину Верещук.

Прямая речь: "Мы на самом деле будем обсуждать, потому что слишком много инсинуаций и манипуляций уже по данному поводу в публичной сфере заданы. По моему мнению, это мое субъективное мнение, собственно генеральный прокурор Рябошапка, так как он часто упоминаемый в переписке как одна из сторон или как субъект.

Я думаю, ему следовало бы все же начать определенные гласные, негласные или иные действия, чтобы установить все-таки, кто использует его имя, переписываясь с депутатами Верховной Рады таким образом, может себе позволить подумать, что народный депутат может таким образом переписываться с генеральным прокурором. Это все должно быть предметом детального анализа правоохранительных органов".

Детали: Она добавила, что после результатов такого анализа нужно требовать от правоохранительной системы реакции на такие переписки.

По ее словам, депутаты надеются, что правоохранительная система сработает "качественно, быстро и превентивно", чтобы в дальнейшем такого не происходило, а случаев переписки с "генеральным прокурором" будет дана правовая юридическая оценка.

Что было раньше: С 31 октября неизвестный пранкер в телеграмм-канале "Джокер" начал публиковать скриншоты своей переписки от имени генпрокурора с нардепами фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко и Михаилом Радуцким.

В частности, в переписке с Радуцким речь шла о дополнительных выплатах депутатам фракции.

Стоит отметить, что сам Радуцкий подтвердил факт переписки, но заявил, что общался с неизвестным лицом, которое в его телефоне было записано как "хз".