Вовк, Портнов и команда Зеленского влияли на смену главы Совета судей – СМИ

Рябошапка и Бутенко на встрече в АП – 19.06.19, фото с zib.com.ua

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк и руководство Администрации президента Владимира Зеленского, а также пророссийский политик Андрей Портнов, вероятно, влияли на смену главы Совета судей Украины Олега Ткачука, которая состоялась в июле 2019 года.

Источник: расследование агентства "Слідство.Інфо", "Лига.нет"

Детали: Журналисты получили копии "пленок Вовка" – записей разговоров из кабинета главы Окружного админсуда Киева, разоблачающих политическую коррупцию и захват власти судьей Вовком и его коллегами.

Из записей следует, что Вовк и его собеседники в мае-июле 2019 года координировали увольнение Ткачука с должности главы Совета судей Украины, а также продвигали "удобную" кандидатуру на его место.

Из записей можно сделать вывод, что как такого кандидата сначала рассматривали Вадима Бутенко, на то время заместителя Ткачука.

Свои действия Павел Вовк координировал с чиновником времен Виктора Януковича, юристом Андреем Портновым, и с Администрацией президента, в частности, вероятно с тогдашним заместителем ее руководителя Андрея Богдана – Русланом Рябошапкой.

Из пленок следует, что именно судья ОАСК координировал встречу Бутенко с представителями АП.

Вовк говорил: "Эту идею продвигали мы вдвоем, я и Андрей, есть еще такой Портнов. Вот. Он, но мы с ним не координировали по поводу того, что я хотел расширенную встречу, а он хотел, чтобы Вадику (Вадиму Бутенко – ред.) дали полномочия. […] Я считал, что Рябошапка сам отфильтрует этот вопрос. Короче, в результате получилось: Вадик сейчас на встрече, Вадик там, на встрече, чтобы как-то сделать из этого картинку".

Журналисты отмечают, что Вовк настолько контролировал встречу, что даже давал телефонные указания Бутенко, к какому входу в Администрацию президента тот должен был прийти.

После этого разговора 19 июня 2019 года была опубликована фотография заместителя главы АП Руслана Рябошапки и Вадима Бутенко, которые пожимают друг другу руки.

На дальнейших записях слышно, что судья ОАСК Вовк и его собеседники были уверены в необходимости увольнения главы Совета судей Олега Ткачука, но относительно его преемника уверенности у них уже не было.

Вовк говорил, что в Совете судей есть группы людей, которые готовы голосовать против Ткачука, но не дадут голоса за Бутенко.

5 июля 2019 года на заседании Совета судей Олег Ткачук сложил полномочия. Орган судейского самоуправления возглавил Богдан Монич, а Вадим Бутенко остался замглавы.

До этого, 21 июня, Ткачук заявлял о давлении на Совет судей со стороны новой власти и обещал обратиться в правоохранительные органы.

Как заявил Ткачук в комментарии журналистам "Слідство.Інфо", заместитель главы АП Рябошапка лично звонил судьям, пытаясь на них давить.

Руслан Рябошапка на вопросы журналистов не ответил.

Бутенко опроверг влияние Павла Вовка, Андрея Портнова и представителей Администрации президента на Совет судей, в частности, на голосование за отставку Олега Ткачука.

Прямая речь Бутенко: "Какое эти лица имеют влияние на Совет судей? Они не имеют никакого отношения к ССУ, они никак не могут повлиять на судей, входящих в его состав".

Дополнено: После публикации расследования действующий председатель Совета судей Богдан Монич возразил, что Вовка влиял как-либо на принятие решений. По его словам, в составе Совета есть судьи из разных регионов и юрисдикций, а потому такое влияние одного человека из киевского суда первой инстанции невозможно. Потребность в смене руководства Монич объяснил тем, что большинство не устраивало стиль управления Ткачука.

Также Монич отрицал влияние Бутенко на свои решения, потому что они не находятся в дружеских отношениях. Он объяснил, что оставил Бутенко замом, чтобы не разделять Совет на группы.

Напомним: 17 июля 2020 года НАБУ сообщило о подозрении главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще 5 судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку – в создании преступной организации и захвате власти.

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