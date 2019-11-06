Между Порошенко и Семочко мог быть "договорняк" о незаконном увольнении – СМИ
Экс-замглавы Службы внешней разведки Сергей Семочко оспаривает указ президента Петра Порошенко в суде, так как на момент увольнения официально находился на больничном.
Источник: сюжет "Возвращение Семочко: сюрприз-освобождение от Порошенко" на Bihus.Info
Детали: Расследователь Леся Иванова предположила, что Семочко и Порошенко достигли обоюдного согласия по увольнению разведчика таким образом, чтобы он впоследствии мог обжаловать "незаконное" решение президента в суде и восстановиться в должности.
6 апреля, в субботу, за неделю до увольнения Семочко, его видели на входе в Администрацию президента.
8 апреля, в ближайший рабочий день после разговора с Порошенко в АП, разведчик оформляет больничный.
12 апреля Порошенко подписывает указ об увольнении.
14 апреля на общенациональных предвыборных дебатах президент делает официальное заявление, что уволил Семочко.
Порошенко, в частности, говорит: "Я его пригласил. Мы с ним поговорили. Он был уволен".
Семочко подал в суд, но с опозданием. На обжалование закон дает месяц, однако документы оказались в суде только 23 мая.
В постановлении кассационного админсуда опоздание объясняется тем, что Семочко, пока находился на больничном, не знал, что его уволили.
Не знал до тех пор, пока не вышел на работу 22 апреля и на сайте президента не прочитал об увольнении. Если это так, говорят журналисты, то месячный срок между "узнал" и "подал в суд" соблюден.
Адвокаты Семочко настаивают на том, что решение Порошенко противоречит ст.40 Кодекса законов о труде, согласно которой запрещено увольнять, когда сотрудник находится на больничном.
Расследователи также утверждают, что Порошенко вряд ли мог не знать об этом правиле, а Семочко вряд ли мог не знать о своем увольнении, о котором "говорила вся страна" после официального заявления Порошенко на нескольких телеканалах.
Дело о восстановлении Семочко в должности недавно начал рассматривать суд.
Напомним:
- В другом расследовании Леси Ивановой речь шла о том, как Семочко, во главе экономической контрразведки СБУ, вмешивался в закупку лекарств для диализа, что повлекло остановку закупок и недостаток препаратов.
- Журналисты также узнали о состоянии Семочко. Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $ =8 млн.
- НАБУ открыло дело по статье "незаконное обогащение".
- Журналисты также выяснили, что родственники экс-разведчика имеют российские паспорта и постоянно "курсируют" между Киевом и аннексированным Крымом.
- СБУ начала уголовное производство по статье "государственная измена".
- Сам Семочко заявил, что не имеет отношения к домам под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его жена является исключительно гражданкой Украины.
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