Между Порошенко и Семочко мог быть "договорняк" о незаконном увольнении – СМИ

Экс-замглавы Службы внешней разведки Сергей Семочко оспаривает указ президента Петра Порошенко в суде, так как на момент увольнения официально находился на больничном.

Источник: сюжет "Возвращение Семочко: сюрприз-освобождение от Порошенко" на Bihus.Info

Детали: Расследователь Леся Иванова предположила, что Семочко и Порошенко достигли обоюдного согласия по увольнению разведчика таким образом, чтобы он впоследствии мог обжаловать "незаконное" решение президента в суде и восстановиться в должности.

6 апреля, в субботу, за неделю до увольнения Семочко, его видели на входе в Администрацию президента.

8 апреля, в ближайший рабочий день после разговора с Порошенко в АП, разведчик оформляет больничный.

12 апреля Порошенко подписывает указ об увольнении.

14 апреля на общенациональных предвыборных дебатах президент делает официальное заявление, что уволил Семочко.

Порошенко, в частности, говорит: "Я его пригласил. Мы с ним поговорили. Он был уволен".

Семочко подал в суд, но с опозданием. На обжалование закон дает месяц, однако документы оказались в суде только 23 мая.

В постановлении кассационного админсуда опоздание объясняется тем, что Семочко, пока находился на больничном, не знал, что его уволили.

Не знал до тех пор, пока не вышел на работу 22 апреля и на сайте президента не прочитал об увольнении. Если это так, говорят журналисты, то месячный срок между "узнал" и "подал в суд" соблюден.

Адвокаты Семочко настаивают на том, что решение Порошенко противоречит ст.40 Кодекса законов о труде, согласно которой запрещено увольнять, когда сотрудник находится на больничном.

Расследователи также утверждают, что Порошенко вряд ли мог не знать об этом правиле, а Семочко вряд ли мог не знать о своем увольнении, о котором "говорила вся страна" после официального заявления Порошенко на нескольких телеканалах.

Дело о восстановлении Семочко в должности недавно начал рассматривать суд.

Напомним: