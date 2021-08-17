Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Возвращение Семочко: Служба внешней разведки ждет разъяснений от ОАСК

Вторник, 17 августа 2021, 21:21
Снимок экрана

Служба внешней разведки оставляет за собой право обжаловать восстановление в должности заместителя председателя СВРУ Сергея Семочко и ждут объяснения от Окружного админсуда Киева относительно соответствующего решения.

Источник: Служба внешней разведки в Facebook

Дословно: "Служба вынуждена обратиться в суд за разъяснением этого решения и оставляет за собой право его обжаловать".

Детали: В Службе заявили, что Семочко в 2018 году был назначен на должность первого заместителя без соблюдения соответствующих требований законодательства.

Там говорят, что суды всех инстанций исследовали лишь вопрос увольнения и социальной защиты указанного военнослужащего, не углубляясь в проблемы назначения, которые расследует ГБР.

В то же время, в Службе вынуждены решать проблему и социальной защиты Семочко как любого военного, так и "ранее созданные проблемы".

Что предшествовало: Окружной административный суд Киева восстановил в должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Предыстория:

  • 23 мая 2019 Семочко подал иск в суд о незаконности указа президента Петра Порошенко, который уволил Семочко 12 апреля. Позже ответчиком по делу был новый президент Владимир Зеленский.
  • Однако в 2020 году Верховный Суд оставил иск без рассмотрения.
  • Семочко "приобрел популярность" после того, как журналисты обнародовали информацию, что его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $ 8 млн, а родственники имеют российские паспорта.
  • НАБУ открыло дело Семочко по статье "незаконное обогащение". Впоследствии в СБУ начали уголовное производство по статье "государственная измена".
  • В январе 2021 Верховный Суд отменил указ Петра Порошенко об увольнении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко, но возобновлять его на этом посту не стал.

Украинская правда
Темы: Семочкоразведка
powered by lun.ua
Главное сегодня

США: Талибы захватили "значительную часть" военной техники, предоставленной афганским силам

Сборная Украины по футболу получила нового тренера

Музей Майдана переписал заявление об инсталляции: убрал упоминания о Минкульте

Зеленский созывает Раду для голосования по большому гербу

Инсталляцию на Аллее Героев Небесной Сотни уберут

Новости 17 августа: инсталляция на Аллее Небесной Сотни, обращение Януковича

Все новости...
Семочко
ОАСК восстановил Семочко в должности заместителя главы Службы внешней разведки – СМИ
Семочко в деле против журналистов наказал невинного человека
Верховный суд отказался восстановить Семочко в должности – разведка
Последние новости
05:00
Иран ускорил обогащение урана до уровня, близкого к оружейному — МАГАТЭ
04:13
Британские "Тайфуны" перехватили российский истребитель у Румынии
03:24
США: Талибы захватили "значительную часть" военной техники, предоставленной афганским силам
02:30
Великобритания примет 20 тысяч афганских беженцев
01:49
Сборная Украины по футболу получила нового тренера
00:52
Музей Майдана переписал заявление об инсталляции: убрал упоминания о Минкульте
00:41
Почти 2 тысячи человек погибли в землетрясении на Гаити
23:52
"Шахтер" выиграл первый матч плей-офф Лиги Чемпионов у "Монако"
23:34
Правительственные организации США "чистят" свои сайты для защиты афганцев
22:55
Зеленский созывает Раду для голосования по большому гербу
Все новости...