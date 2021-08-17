Возвращение Семочко: Служба внешней разведки ждет разъяснений от ОАСК

Служба внешней разведки оставляет за собой право обжаловать восстановление в должности заместителя председателя СВРУ Сергея Семочко и ждут объяснения от Окружного админсуда Киева относительно соответствующего решения.

Источник: Служба внешней разведки в Facebook

Дословно: "Служба вынуждена обратиться в суд за разъяснением этого решения и оставляет за собой право его обжаловать".

Детали: В Службе заявили, что Семочко в 2018 году был назначен на должность первого заместителя без соблюдения соответствующих требований законодательства.

Там говорят, что суды всех инстанций исследовали лишь вопрос увольнения и социальной защиты указанного военнослужащего, не углубляясь в проблемы назначения, которые расследует ГБР.

В то же время, в Службе вынуждены решать проблему и социальной защиты Семочко как любого военного, так и "ранее созданные проблемы".

Что предшествовало: Окружной административный суд Киева восстановил в должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Предыстория: