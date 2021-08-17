Возвращение Семочко: Служба внешней разведки ждет разъяснений от ОАСК
Служба внешней разведки оставляет за собой право обжаловать восстановление в должности заместителя председателя СВРУ Сергея Семочко и ждут объяснения от Окружного админсуда Киева относительно соответствующего решения.
Источник: Служба внешней разведки в Facebook
Дословно: "Служба вынуждена обратиться в суд за разъяснением этого решения и оставляет за собой право его обжаловать".
Детали: В Службе заявили, что Семочко в 2018 году был назначен на должность первого заместителя без соблюдения соответствующих требований законодательства.
Там говорят, что суды всех инстанций исследовали лишь вопрос увольнения и социальной защиты указанного военнослужащего, не углубляясь в проблемы назначения, которые расследует ГБР.
В то же время, в Службе вынуждены решать проблему и социальной защиты Семочко как любого военного, так и "ранее созданные проблемы".
Что предшествовало: Окружной административный суд Киева восстановил в должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
Предыстория:
- 23 мая 2019 Семочко подал иск в суд о незаконности указа президента Петра Порошенко, который уволил Семочко 12 апреля. Позже ответчиком по делу был новый президент Владимир Зеленский.
- Однако в 2020 году Верховный Суд оставил иск без рассмотрения.
- Семочко "приобрел популярность" после того, как журналисты обнародовали информацию, что его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $ 8 млн, а родственники имеют российские паспорта.
- НАБУ открыло дело Семочко по статье "незаконное обогащение". Впоследствии в СБУ начали уголовное производство по статье "государственная измена".
- В январе 2021 Верховный Суд отменил указ Петра Порошенко об увольнении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко, но возобновлять его на этом посту не стал.