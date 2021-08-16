ОАСК восстановил Семочко в должности заместителя главы Службы внешней разведки – СМИ
Понедельник, 16 августа 2021, 21:45
Окружной административный суд Киева восстановил в должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
Источник: пресс-служба ОАСК в комментарии для LIGA.net
Детали: Речь идет о решении суда от 11 августа. Однако пока найти его в Едином реестре судебных решений не удалось. Вероятно, его туда еще не внесли.
Информацию о восстановлении Семочко в должности и в военном звании подтвердили изданию в пресс-службе суда.
Что предшествовало: В январе 2021 Верховный Суд отменил указ Петра Порошенко об увольнении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко, но возобновлять его на этом посту не стал.
Предыстория:
- 23 мая 2019 Семочко подал иск в суд о незаконности указа президента Петра Порошенко, который уволил Семочко 12 апреля. Позже ответчиком по делу был новый президент Владимир Зеленский.
- Однако в 2020 году Верховный Суд оставил иск без рассмотрения.
- Семочко "приобрел популярность" после того, как журналисты обнародовали информацию, что его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $ 8 млн, а родственники имеют российские паспорта.
- НАБУ открыло дело Семочко по статье "незаконное обогащение". Впоследствии в СБУ начали уголовное производство по статье "государственная измена".