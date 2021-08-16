ОАСК восстановил Семочко в должности заместителя главы Службы внешней разведки – СМИ

Окружной административный суд Киева восстановил в должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Источник: пресс-служба ОАСК в комментарии для LIGA.net

Детали: Речь идет о решении суда от 11 августа. Однако пока найти его в Едином реестре судебных решений не удалось. Вероятно, его туда еще не внесли.

Информацию о восстановлении Семочко в должности и в военном звании подтвердили изданию в пресс-службе суда.

Что предшествовало: В январе 2021 Верховный Суд отменил указ Петра Порошенко об увольнении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко, но возобновлять его на этом посту не стал.

Предыстория: