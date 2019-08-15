Портнов накатал очередной иск против Порошенко
Источник: Telegram-канал юриста, заместителя главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова
Экс-заместитель главы Администрации Януковича Андрей Портнов подал иск о защите чести и достоинства против пятого президента Петра Порошенко, его политсилы "Европейская солидарность" и телеканала "Прямой".
Дословно: "Это иск за тупость. Петр Алексеевич, жду в суде вас, вашу воровскую партию и ваш за*роченный телеканал. О дате заседания сообщу дополнительно".
Детали: Иск подан в Печерский райсуд Киева.
Согласно исковому заявлению, Портнов требует опровергнуть недостоверную информацию о нем, озвученную Порошенко и опубликованную на сайтах партии "ЕС" и "Прямого".
В частности, иск касается заявления Порошенко следующего содержания: "...Материалы "дела моряков" несмотря на тайну следствия были переданы ГБР господину Портнову, который затем передал эту информацию Российской Федерации, а именно постоянному представителю РФ в ООН Василю Небензе".
Портнов назвал эту информацию такой, что затрагивает его честь и достоинство, а также наносит ущерб деловой репутации. Он требует, чтобы ее признали недостоверной и опровергли таким же образом, как и распространили: путем размещения на сайтах "ЕС" и "Прямого".
Предыстория:
- Андрей Портнов был советником Виктора Януковича в 2011-2014 годах, заместителем главы АП Януковича, членом Совета Нацбанка Украины. В 2005-2010 годах был главным юристом команды Юлии Тимошенко.
- Портнов выиграл суд у ГПУ о защите чести, достоинства и деловой репутации: суд признал "действия Генпрокуратуры относительно Портнова противоправными, весь объем информации о якобы его причастности к трагическим событиям на Майдане в феврале 2014 года недостоверным и несоответствующим действительности, обязав восстановить его нарушенные права".
- В 2014 году Портнов был внесен в санкционный список ЕС, однако экс-чиновник получил шенгенскую визу в Швейцарию.
- В 2015 году ГПУ объявила подозрение Портнову в том, что он "незаконно завладел" своей преподавательской зарплатой, он был объявлен в розыск.
- В октябре 2015 года стало известно, что Суд Европейского союза, расположенный в Люксембурге, снял санкции с Портнова, а Печерский райсуд Киева обязал следствие прекратить его розыск.
- Прокуратура Крыма проверяла информацию про якобы причастности Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова.
- В марте 2018 года стал известно, что прокуратура открыла дело по факту возможного преступления Портнова. Производство начали по статье "государственная измена".
- В свою очередь экс-первый заместитель главы АП заявил, что будет судиться с СБУ, которая заявила о его госизмене.
- Уже в марте 2019 года суд признал недостоверной информацию о том, что прокуратура возбудила, а СБУ будет расследовать дело относительно Портнова по статье государственная измена.
- 19 мая 2019 года экс-заместитель главы администрации президента беглого Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о возвращении в Украину.
- После этого он начал подавать в Государственное бюро расследований заявления с обвинениями пятого президента Украины Петра Порошенко в совершении преступлений.
- В общем после возвращения в Украину Портнов написал больше 10 заявлений в ГБР относительно Порошенко.
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