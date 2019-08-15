Портнов накатал очередной иск против Порошенко

Источник: Telegram-канал юриста, заместителя главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова

Экс-заместитель главы Администрации Януковича Андрей Портнов подал иск о защите чести и достоинства против пятого президента Петра Порошенко, его политсилы "Европейская солидарность" и телеканала "Прямой".

Дословно: "Это иск за тупость. Петр Алексеевич, жду в суде вас, вашу воровскую партию и ваш за*роченный телеканал. О дате заседания сообщу дополнительно".

Детали: Иск подан в Печерский райсуд Киева.

Согласно исковому заявлению, Портнов требует опровергнуть недостоверную информацию о нем, озвученную Порошенко и опубликованную на сайтах партии "ЕС" и "Прямого".

В частности, иск касается заявления Порошенко следующего содержания: "...Материалы "дела моряков" несмотря на тайну следствия были переданы ГБР господину Портнову, который затем передал эту информацию Российской Федерации, а именно постоянному представителю РФ в ООН Василю Небензе".

Портнов назвал эту информацию такой, что затрагивает его честь и достоинство, а также наносит ущерб деловой репутации. Он требует, чтобы ее признали недостоверной и опровергли таким же образом, как и распространили: путем размещения на сайтах "ЕС" и "Прямого".

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