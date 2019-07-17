У Порошенко сожалеют, что Труба стал "инструментом в руках Портнова"

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Среда, 17 июля 2019, 12:38

В партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" считают, что директор Государственного бюро расследования стал инструментом в руках советника главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Об этом говорится в заявлении партии, обнародованном в среду.

"Портнов даже не скрывает политических мотивов преследования Петра Порошенко и партии "Европейская Солидарность", когда пишет, что пятый президент "должен пройти абсолютно все этапы тех же процедур, которые прошли по его указанию тысячи украинцев", - говорится в заявлении.

"Очевидно, речь идет о пособниках режима Януковича, которые расстреливали людей на Майдане и привели в Украине войну. Нам жаль, что председатель ГБР Роман Труба стал инструментом в руках соратника Виктора Януковича Андрея Портнова и пророссийского реванша", - заявили в партии.

В то же время Портнов в своем Facebook написал, что "прогнозирует новый порядок и решение о принудительном приводе" Порошенко.

"Фигурант должен не только объяснить следствию, как он воровал деньги в армии и отмывал их в оффшорах, но и пройти абсолютно все этапы тех же процедур, которые прошли по его прямому указанию тысячи украинцев", - написал он.

"В ближайшее время преступную организацию Порошенко ждет новая реальность, несмотря на мандаты и бывшие регалии. Они останутся в абсолютном меньшинстве, без своего прокурора и без инерции прошлых лет", - добавил Портнов.

Напомним:

  • В среду директор ГБР Роман Труба сообщил, что бывшего президента Петра Порошенко повторно вызовут на допрос в качестве свидетеля по делу о завода "Кузница на Рыбацком".
  • Партия "Европейская солидарность", как и адвокат экс-президента, заявляла, что Порошенко повестку на допрос лично не получал, а прийти к ГБР сможет после 22 июля.
  • 15 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что сторонники Порошенко ворвались в здание бюро, чтобы повлиять на это дело.

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Темы: Порошенко Портнов Труба


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