Три станции киевского метро - "Золотые ворота", "Красный хутор", "Академгородок" - закрывали в связи с сообщением о заминировании.

Источник: пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook

Дословно: "Станции "Золотые ворота", "Красный хутор", "Академгородок" закрыты. Получено анонимное сообщение о минировании".

Детали: В 14:11 пресс-служба метрополитена сообщила об открытии всех "заминированных" станций. "Взрывоопасные предметы не обнаружено. Метро работает в обычном режиме "

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