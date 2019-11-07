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В Киеве "минировали" три станции метро, взрывчатку не нашли

Четверг, 7 ноября 2019, 13:39

Три станции киевского метро - "Золотые ворота", "Красный хутор", "Академгородок" - закрывали в связи с сообщением о заминировании.

Источник: пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook

Дословно: "Станции "Золотые ворота", "Красный хутор", "Академгородок" закрыты. Получено анонимное сообщение о минировании".

Детали: В 14:11 пресс-служба метрополитена сообщила об открытии всех "заминированных" станций. "Взрывоопасные предметы не обнаружено. Метро работает в обычном режиме "

Предыстория:

  • Только за первые дни ноября станции столичного метро закрывали уже дважды из-за сообщений о заминировании: 1 ноября закрывали "Крещатик", "Арсенальную" и "Театральную", а 5 ноября "минировали" "Майдан Независимости" и "Дворец спорта".
  • После проверки правоохранители не находили опасных предметов, но такие звонки каждый раз создают неудобства для сотен пассажиров.

Украинская правда
Темы: Киевметро
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