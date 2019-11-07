Три станции киевского метро – "Золотые Ворота", "Красный хутор" и "Академгородок" – закрыли в связи с сообщением о заминировании.

Источник: пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook

Дословно: "Станции "Золотые Ворота", "Красный хутор", "Академгородок" закрыты. Получено анонимное сообщение о минировании".

Детали: Сейчас проводится проверка.

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