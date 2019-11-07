Снова "заминировали" 3 станции метро в Киеве
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Четверг, 7 ноября 2019, 10:22
Три станции киевского метро – "Золотые Ворота", "Красный хутор" и "Академгородок" – закрыли в связи с сообщением о заминировании.
Источник: пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook
Дословно: "Станции "Золотые Ворота", "Красный хутор", "Академгородок" закрыты. Получено анонимное сообщение о минировании".
Детали: Сейчас проводится проверка.
Предыстория:
- Только за первые дни ноября станции столичного метро закрывали уже дважды из-за сообщений о заминировании: 1 ноября закрывали "Крещатик", "Арсенальную" и "Театральную", а 5 ноября "минировали" "Майдан Независимости" и "Дворец спорта".
- После проверки правоохранители не находили опасных предметов, но такие звонки каждый раз создают неудобства для сотен пассажиров.
Украинская правда
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