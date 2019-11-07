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Омбудсмен сообщила об ухудшении здоровья политзаключенного Шумкова

Четверг, 7 ноября 2019, 13:11

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила об ухудшении состояния здоровья незаконно осужденного украинца Александра Шумкова, которого удерживают в России.

Источник: Facebook омбудсмена

Прямая речь: "Опять нарушены права незаконно осужденного Александра Шумкова, который содержится в ФКУ Исправительная колония № 4 УФСИН России по Тверской области", - написала Денисова

Детали: Омбудсмен сообщила, что после завершения голодания у Александра Шумкова значительно ухудшилось состояние здоровья, поэтому он сейчас находится в больнице при колонии, где его удерживают.

Шумкова беспокоит сильная головная боль, а также сильная боль в области спины и судороги. Украинцу дают таблетки и вводят инъекции, не объясняя их действие на организм. Сотрудники лечебного заведения не оказывают необходимую медицинскую помощь.

По словам Денисовой шприцы для инъекций наполняются в другом помещении, что несет опасность получить инфекционное заболевания.

"В неотложном порядке обращаюсь к Уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой срочно принять необходимые меры, чтобы восстановить права гражданина Украины, а именно способствовать проведению полного медицинского обследования, по результатам которого предоставить соответствующую квалифицированную медицинскую помощь", - заявила омбудсмен.

История вопроса:

  • Александр Шумков исчезв сентябре 2017 года.
  • Позже стало известно, что он находится в российском СИЗО, пересек границу с РФ 23 августа.
  • По данным источников "Украинской правды" в пограничной службе, 23 августа Шумков якобы на авто законно пересек российско-украинскую границу.
  • Мать и друзья украинца не верят, что он добровольно мог поехать в Россию, поскольку был активным участником правого движения в Украине.
  • 4 декабря 2018 года в Севском суде Брянской области РФ Шумковаприговорили к 4 годам общего режима за участие в "экстремистской организации" (таковой в РФ признан "Правый сектор").
  • 20 сентября 2019 года тетя политзаключенного Людмила Шумкова рассказала, что украинские спецслужбы привлекали ее племянника к спецоперациям. В ходе одной из них Шумков был похищен.

Украинская правда
Темы: Росcияполитзаключенные
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