Омбудсмен сообщила об ухудшении здоровья политзаключенного Шумкова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила об ухудшении состояния здоровья незаконно осужденного украинца Александра Шумкова, которого удерживают в России.

Источник: Facebook омбудсмена

Прямая речь: "Опять нарушены права незаконно осужденного Александра Шумкова, который содержится в ФКУ Исправительная колония № 4 УФСИН России по Тверской области", - написала Денисова

Детали: Омбудсмен сообщила, что после завершения голодания у Александра Шумкова значительно ухудшилось состояние здоровья, поэтому он сейчас находится в больнице при колонии, где его удерживают.

Шумкова беспокоит сильная головная боль, а также сильная боль в области спины и судороги. Украинцу дают таблетки и вводят инъекции, не объясняя их действие на организм. Сотрудники лечебного заведения не оказывают необходимую медицинскую помощь.

По словам Денисовой шприцы для инъекций наполняются в другом помещении, что несет опасность получить инфекционное заболевания.

"В неотложном порядке обращаюсь к Уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой срочно принять необходимые меры, чтобы восстановить права гражданина Украины, а именно способствовать проведению полного медицинского обследования, по результатам которого предоставить соответствующую квалифицированную медицинскую помощь", - заявила омбудсмен.

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