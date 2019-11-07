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В полиции рассказали, кто терроризирует киевлян "минированием" метро

Четверг, 7 ноября 2019, 15:52
В полиции рассказали, кто терроризирует киевлян минированием метро

Киевское метро "минировали" 20 раз за 2019 год. Большинство сообщений о "минировании" поступает из России или оккупированных территорий.

Источник: Украинская служба BBC со ссылкой на пресс-службы киевского метрополитена и полиции Киева

Детали: По данным киевского метрополитена с 2014 года станции метро минировали 200 раз, в том числе 20 в этом году.

В таких случаях при необходимости закрыть станцию на проверку проводится эвакуация.

По данным полиции, большинство этих звонков и писем о минировании поступает из России или неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма. Реже встречаются хулиганские звонки, "минируют" метро люди, которые имеют психические расстройства.

Временный руководитель управления коммуникации Нацполиции Оксана Блищик рассказала, что не реагировать на абсолютно все минировании правоохранители не могут.

Прямая речь: "Мы не можем игнорировать сообщения о минировании. Неважно с какой территории этот звонок поступает, это безопасность и жизнь людей и мы все должны проверять".

По ее словам, бывают случаи, когда с одним и тем же текстом-угрозой поступают десятки писем с разных адресов, и, хотя, правоохранители подозревают, что это вероятно фейк, все равно должны проверять объекты.

Также ложные сообщения о минировании иногда распространяют люди в состоянии алкогольного опьянения, люди из-за каой-то обиды или мести, а еще студенты или учащиеся, желающие сорвать экзамены.

Предыстория:

  • Только за первые дни ноября станции столичного метро закрывали уже дважды из-за сообщений о заминировании: 1 ноября закрывали "Крещатик", "Арсенальную" и "Театральную", а 5 ноября "минировали" "Майдан Независимости" и "Дворец спорта".
  • После проверки правоохранители не находили опасных предметов, но такие звонки каждый раз создают неудобства для сотен пассажиров.

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Темы: метрополицияКиев
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