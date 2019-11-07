Bellingcat установила имя и место боевика РФ, разыскиваемого ГПУ за убийство
Международная независимая следственная группа Bellingcat установила вымышленные фамилии российских наемников Игоря Безлера и Олега Иванникова по выданным им в России "фейковым" паспортам с последовательными номерами.
Источник: Bellingcat
Детали: Согласно подделанным СБ России паспортам, Безлер сейчас – "Игорь Береговой", а Иванников – "Андрей Лаптев".
В российской базе данных налогоплательщиков ни у одного из них нет идентификационного номера.
Журналисты выяснили, что "Игорь Николаевич Береговой", дата рождения 30 декабря 1965 год, вылетел в Симферополь 27 октября 2014 года.
В тот же день Игорь Николаевич Безлер, дата рождения 30 декабря 1965 год, сказал коллеге, что навсегда покидает Донбасс, и вернулся домой в Симферополь.
Bellingcat также показала недавнее фото, на котором Безлер-Береговой – в оккупированном РФ Крыму в компании с одним из главных подозреваемых в сбитии MH17 Сергеем Дубинским.
Из расследования: "В российском паспортном столе Москвы создавали поддельные идентификационные данные для "Лаптева" и "Берегового" одновременно, в результате чего разница в их паспортных номерах составляет число в несколько десятков".
Справка: Подполковник ГРУ Безлер находится в розыске. Генпрокуратура подозревает экс-боевика в умышленном убийстве активистов Юрия Поправка, Владимира Рыбака и Игоря Дякивского.
Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 (JIT) называет офицера Главного разведуправления России Иванникова причастным к сбитию самолета рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.
Предыстория:
- Таким же образом Bellingcat нашел дополнительные подтверждения связи российской частной военной компании (ПГК) "Вагнер" с ГРУ и Минобороны РФ.
- Большинство бойцов "Вагнера" получили загранпаспорта от ГРУ почти одновременно, во время найма. Об этом свидетельствуют почти последовательные номера документов.
Узнать больше: Лидеры бесчинства "ДНР"
powered by lun.ua