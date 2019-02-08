Bellingcat нашел дополнительные подтверждения связи ЧВК "Вагнера" с ГРУ и минобороны РФ
Наемникам российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" выдавали загранпаспорта с последовательными номерами в единственном московском паспортном столе, который ранее выдал фейковые документы офицерам ГРУ Мишкину (Петрову) и Чепиге (Боширову).
Об этом идет речь в расследовании Bellingcat.
Расследователи ссылаются на опубликованные СБУ на пресс-конференции в Киеве списки пассажиров пассажирских самолетов Минобороны России, которые перевозили наемников, работавших на ЧВК "Вагнер". В ходе этих рейсов, как сообщается, за вторую половину 2018 года было перевезено 1012 наемников в Судан, ЦАР и в другие страны Африки.
СБУ опубликовала три списка наемников "ЧВК Вагнера". В первом списке были имена, даты и места рождения, а также номера внутренних и заграничных паспортов шестнадцати предполагаемых наемников, семеро из которых, как сообщалось, имели заграничные паспорта, выданные одной "серией" в 2015 году, а еще 9 получили такие же паспорта в 2017 г.
Следует отметить, что хотя в списке указаны места рождения со всей России, орган выдачи паспортов во всех случаях московское Отделение 770001.
Ранее сообщалось, что этот паспортный стол, известный как отделение УФМС 770-001, регулярно используется для выдачи внутренних паспортов офицерам ГРУ под прикрытием, например подозреваемым в отравлении в Солсбери, а также двум не связанным с ними офицерам ГРУ под прикрытием, обвиняемых в Черногории в подготовке переворота в 2016 году.
Команда Bellingcat и другие организации впоследствии установили, что этот паспортный стол также использовался для выдачи паспортов различным именитым иностранцам, получившим российское гражданство, например французскому актеру Жерару Депардье.
В третьем, самом длинном списке, содержатся только имена и даты рождения 149 предполагаемых наемников "ЧВК Вагнера", которые, по заявлению СБУ, находились в Судане в конце 2018 и начале 2019 г. В СБУ уточнили, что первые два списка — фрагменты большого списка из 149 человек.
Команда Bellingcat проверила списки через базу данных российских внутренних авиаперелетов, которая есть в открытом доступе. Из одиннадцати попыток им удалось найти семь имен из списка СБУ. Из них три были найдены по номерам внутренних паспортов, а еще четыре по соответствию ФИО и даты рождения.
В получившемся наборе данных поразительно было то, что для всех семерых в записях о внутренних авиаперелетах фигурировало одно и то же место назначения. Все семь совершали довольно мало авиаперелетов, однако каждый из них совершил хотя бы один перелет, где пунктом назначения был аэропорт Пашковский.
Пашковский — основной аэропорт города Краснодара на юге России. Как сообщали российские журналисты-расследователи, основной тренировочный лагерь "ЧВК Вагнера" находится в районе хутора Молькино. Молькино располагается примерно в 30 минутах езды от аэродрома Пашковский.
Многие из них летали только в этот аэропорт. Как правило имели место перелеты в Пашковский из Москвы или Санкт-Петербурга, которые следовали за перелетами в Москву или Санкт-Петербург из различных российских регионов, обычно соответствующих месту рождения пассажира.
Кроме того, расследователям удалось обнаружить рейсы, на которых по нескольку человек из списка СБУ путешествовали группами в аэропорт Пашковский или из него.
Двое из таких пассажиров летали по указанным в списках заграничным паспортам только между Санкт-Петербургом и Пашковским.
Ранее свидетельством о связях «ЧВК Вагнера» и ГРУ стал перехваченный телефонный разговор высокопоставленного офицера ГРУ с руководителем и «тезкой» ЧВК по позывному Дмитрием «Вагнером» Уткиным.
Ранее команда Bellingcat установила, что принимавший участие в разговоре офицер ГРУ — полковник Олег Иванников, который в 2014 году был отправлен на восток Украины и был причастен к поставке российской ракетной установки «Бук», сбившей MH17. Содержание разговора свидетельствует о том, что «Вагнер» непосредственно подчиняется полковнику Иванникову.
В Санкт-Петербурге базируется находящийся под санкциями США бизнесмен Евгений Пригожин, широко известный в СМИ как "повар Путина".
Пригожин оказывает кейтеринговые услуги Минобороны России и другим государственным органам, а также считается спонсором "ЧВК Вагнера".
Таким образом, расследование Bellingcat подтверждает, что лица из списка СБУ действительно наемники или лица, иным образом связанные с "ЧВК Вагнера".
Результаты проверки списков подтверждают также, что российские власти не просто терпят операции "Вагнера" за рубежом (которые по российскому законодательству являются незаконными), а активно способствуют проведению таких незаконных операций под командованием министерства обороны России, в частности ГРУ.
Напоминаем:
- Евгений Пригожин – известный российский бизнесмен, близкий к президенту России Владимиру Путину. Из-за многочисленных господряды на питание, которые получают компании Пригожина, его называют "поваром Путина".
- Пригожина связывают с организацией и финансированием так называемой "фабрики интернет-троллей" и "частной военной компании Вагнера".
- Сам бизнесмен отрицает свою причастность к боевикам.
- Наемников "ЧВК Вагнера" фиксировали в Украине, Сирии и других странах.
- Бойцы "ЧВК Вагнера" вероятно участвовали в боях за Дебальцево.
- Также СМИ писали про связь Пригожина с организацией убийства одного из главарей боевиков в оккупированном Луганске и убийства группы российских репортеров в Центральноафриканской республике.
- В октябре российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что к покушению на него причастны спецслужбы России и российский бизнесмен Евгений Пригожин.