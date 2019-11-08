Во время телетрансляции в студию "Прямого" ворвались люди в масках, камуфляже и с оружием, имитируя таким образом "захват" телеканала.

Источник: трансляция эфира на Youtube

Детали: Сразу после того как силовики "ворвались" в студию ведущий Мыкола Вересень упал на пол. После чего к нему подбежали так называемые "захватчики" со словами: "Мыкола, жив? Вставай! Станьте с Орловской рядом быстро" и сделали селфи с ведущими.

Сам Вересень сказал, что этим перфомансом хотели "довести до абсурда то, что происходит" (обыски у владельца "Прямого" – УП).

(с 20:52)

В конце люди в камуфляже выразили благодарность и пожелали всем хорошего вечера.

Вторая ведущая Светлана Орловская сказала: "сейчас собственно доводят до абсурда ситуацию со свободой слова в Украине и могут до такой довести.

Поэтому мы показываем, что собственно может произойти. Сегодня приходят с обысками к владельцами телеканала "Прямой", а кто знает, что может произойти завтра. Завтра могут прийти и не просто сделать селфи."

При этом она отметила, что журналисты – это четвертая власть.

Что предшествовало: В официального владельца телеканала "Прямой" экс-регионала Владимира Макеенко 7 ноября проводили обыски в производстве по уклонению от уплаты налогов при приобретении телеканала. Канал заявил о давлении и наступлении на свободу слова.

В "Евросолидарности" заявили, что связывают обыски в офисе Макеенко с тем, что "Прямой" не поет осанну президенту Зеленскому. И отметили, что за ситуацией стоит экс-заместитель главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрей Портнов, и руководитель ГБР Труба, который ему подыгрывает.

Почему это важно: Официальным владельцем телеканала "Прямой" является экс-регионал Владимир Макеенко. Источники УП связывали канал с ближайшим окружением Порошенко, а Макеенко называли фиктивным владельцем. Экс-президент Петр Порошенко отмечал, что не имеет никакого отношения к собственности или к управлению "Прямым" каналом. Позже он заступился за телеканал "Прямой", у официального владельца которого в четверг прошли обыски.