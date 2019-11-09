Эрдоган сообщил, когда армия Турции покинет Сирию

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Суббота, 9 ноября 2019, 05:59

Турция готова вывести войска из Сирии лишь после вывода войск из региона остальными странами. 

Источник: президент Турции Реджеп Эрдоган, передает Reuters

Прямая речь: "Мы не уйдем отсюда до тех пор, пока не выйдут другие страны".

Детали: По словам Эрдогана, Турция готова продолжать свою военную операцию, пока все курдские боевики не покинут регион.

Также в Министерстве обороны Турции сообщили о завершении третьего совместного патрульного рейда с Россией, который продлился вдоль 88-километрового восточного участка границы.

Напомним:

  • 8 октября президент Турции Реджеп Эрдоган начал военную операцию против курдских сил YPG (принадлежат к SDF), которые Турция считает террористами.
  • Атака началась после того, как Трамп объявил о прекращении поддержки курдов.
  • Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у США есть три варианта, как реагировать на вторжение Турции в Сирию.
  • Дональд Трамп подпишет указ, которым наделит Министерство финансов США полномочиями вводить санкции против Турции за нарушение прав человека в Сирии или за действия, ведущие к дестабилизации ситуации в стране.
  • США намерены эвакуировать всех оставшихся американских военных из северной части Сирии из-за продолжающегося турецкого наступления в регионе.

Украинская правда
Темы: Турция Сирия Росcия армия


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