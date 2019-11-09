Эрдоган сообщил, когда армия Турции покинет Сирию
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Суббота, 9 ноября 2019, 05:59
Турция готова вывести войска из Сирии лишь после вывода войск из региона остальными странами.
Источник: президент Турции Реджеп Эрдоган, передает Reuters
Прямая речь: "Мы не уйдем отсюда до тех пор, пока не выйдут другие страны".
Детали: По словам Эрдогана, Турция готова продолжать свою военную операцию, пока все курдские боевики не покинут регион.
Также в Министерстве обороны Турции сообщили о завершении третьего совместного патрульного рейда с Россией, который продлился вдоль 88-километрового восточного участка границы.
Напомним:
- 8 октября президент Турции Реджеп Эрдоган начал военную операцию против курдских сил YPG (принадлежат к SDF), которые Турция считает террористами.
- Атака началась после того, как Трамп объявил о прекращении поддержки курдов.
- Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у США есть три варианта, как реагировать на вторжение Турции в Сирию.
- Дональд Трамп подпишет указ, которым наделит Министерство финансов США полномочиями вводить санкции против Турции за нарушение прав человека в Сирии или за действия, ведущие к дестабилизации ситуации в стране.
- США намерены эвакуировать всех оставшихся американских военных из северной части Сирии из-за продолжающегося турецкого наступления в регионе.
Украинская правда
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