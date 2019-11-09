Эрдоган сообщил, когда армия Турции покинет Сирию

Турция готова вывести войска из Сирии лишь после вывода войск из региона остальными странами.

Источник: президент Турции Реджеп Эрдоган, передает Reuters

Прямая речь: "Мы не уйдем отсюда до тех пор, пока не выйдут другие страны".

Детали: По словам Эрдогана, Турция готова продолжать свою военную операцию, пока все курдские боевики не покинут регион.

Также в Министерстве обороны Турции сообщили о завершении третьего совместного патрульного рейда с Россией, который продлился вдоль 88-километрового восточного участка границы.

Напомним: