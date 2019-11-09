Под посольством Польши проходит акция в поддержку Мазура

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Суббота, 9 ноября 2019, 20:08

В Киеве под посольством Польши проходит акция в поддержку задержанного по запросу России сотрудника секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, добровольца Игоря Мазура с позывным "Тополя".

Источник: Громадське

 

Детали: Участники акции требуют от польских правоохранителей отпустить Мазура как можно скорее.

В то же время, митингующие призвали не оскорблять посольство и говорят, что пришли проинформировать поляков, что они задержали невиновного и этим подыграли РФ.

Прямая речь участника акции Богдана Ходаковского: "Мы пришли в поддержку Игоря Мазура. Мы надеемся, что польские правоохранители сделали ошибку и не понимают, что совершили. Потому что кроме, как содействием российским спецслужбам это назвать нельзя. Надеемся, что кто-то из посольства сейчас приедет и даст комментарий обширный".

 
 
 

Предыстория:

  • В субботу в Польше по запросу РФ задержали одного из лидеров "УНА-УНСО" Игоря Мазура с позывным "Тополя".
  • Позже с ним встретился украинский консул. 
  • МВД Украины в связи с задержанием Мазура привлекло внимание Интерпола к попытке РФ неправомерно использовать его инструменты для политически мотивированных преследований украинцев.

Украинская правда
Темы: Польша акции Интерпол Росcия


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