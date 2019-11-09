Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Под посольством Польши проходит акция в поддержку Мазура

Суббота, 9 ноября 2019, 19:08
Под посольством Польши проходит акция в поддержку Мазура

В Киеве под посольством Польши проходит акция в поддержку задержанного по запросу России сотрудника секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, добровольца Игоря Мазура с позывным "Тополя".

Источник: Громадське

 

Детали: Участники акции требуют от польских правоохранителей отпустить Мазура как можно скорее.

В то же время, митингующие призвали не оскорблять посольство и говорят, что пришли проинформировать поляков, что они задержали невиновного и этим подыграли РФ.

Прямая речь участника акции Богдана Ходаковского: "Мы пришли в поддержку Игоря Мазура. Мы надеемся, что польские правоохранители сделали ошибку и не понимают, что совершили. Потому что кроме, как содействием российским спецслужбам это назвать нельзя. Надеемся, что кто-то из посольства сейчас приедет и даст комментарий обширный".

 
 
 

Предыстория:

  • В субботу в Польше по запросу РФ задержали одного из лидеров "УНА-УНСО" Игоря Мазура с позывным "Тополя".
  • Позже с ним встретился украинский консул. 
  • МВД Украины в связи с задержанием Мазура привлекло внимание Интерпола к попытке РФ неправомерно использовать его инструменты для политически мотивированных преследований украинцев.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПольшаакцииИнтерполРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Польша
Глава Минобороны Польши пережил вотум недоверия из-за падения ракеты
Премьер Польши приехал в Украину почтить память жертв Волынской трагедии
Глава МИД Польши обещает "адекватный" ответ на возможный удар России по ЗАЭС
Последние новости
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
Все новости...
Реклама: