Под посольством Польши проходит акция в поддержку Мазура
В Киеве под посольством Польши проходит акция в поддержку задержанного по запросу России сотрудника секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, добровольца Игоря Мазура с позывным "Тополя".
Источник: Громадське
Детали: Участники акции требуют от польских правоохранителей отпустить Мазура как можно скорее.
В то же время, митингующие призвали не оскорблять посольство и говорят, что пришли проинформировать поляков, что они задержали невиновного и этим подыграли РФ.
Прямая речь участника акции Богдана Ходаковского: "Мы пришли в поддержку Игоря Мазура. Мы надеемся, что польские правоохранители сделали ошибку и не понимают, что совершили. Потому что кроме, как содействием российским спецслужбам это назвать нельзя. Надеемся, что кто-то из посольства сейчас приедет и даст комментарий обширный".
Предыстория:
- В субботу в Польше по запросу РФ задержали одного из лидеров "УНА-УНСО" Игоря Мазура с позывным "Тополя".
- Позже с ним встретился украинский консул.
- МВД Украины в связи с задержанием Мазура привлекло внимание Интерпола к попытке РФ неправомерно использовать его инструменты для политически мотивированных преследований украинцев.
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