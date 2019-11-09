Трамп анонсировал публикацию стенограммы второго разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник Белый дом, вероятно, опубликует стенограму второго разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: заявление Трампа в субботу на Объединенной базе Эндрюс, сообщает Reuters

Прямая речь Трампа: "У нас появится еще одна стенограмма, которая очень важна".

"Я дам вам вторую стенограмму, потому что у меня было два разговора с президентом Украины".

Детали: Трамп отметил, что вторая стенограмма, вероятно, будет опубликована во вторник.

Что было раньше: 8 ноября Трамп заявил, что по требованию следователей Конгресса по импичменту может опубликовать еще один "очень важный" разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся раньше всем известного июльского.

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