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Трамп анонсировал публикацию стенограммы второго разговора с Зеленским

Суббота, 9 ноября 2019, 20:42
Трамп анонсировал публикацию стенограммы второго разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник Белый дом, вероятно, опубликует стенограму второго разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: заявление Трампа в субботу на Объединенной базе Эндрюс, сообщает Reuters

Прямая речь Трампа: "У нас появится еще одна стенограмма, которая очень важна".

"Я дам вам вторую стенограмму, потому что у меня было два разговора с президентом Украины".

Детали: Трамп отметил, что вторая стенограмма, вероятно, будет опубликована во вторник.

Что было раньше: 8 ноября Трамп заявил, что по требованию следователей Конгресса по импичменту может опубликовать еще один "очень важный" разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся раньше всем известного июльского.

Предыстория:

  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.
  • На выборах президента 21 апреля после объявления результатов экзит-пола Владимиру Зеленскому позвонил Трамп.

Украинская правда
Темы: ТрампЗеленский
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