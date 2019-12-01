Задержаны подозреваемые в подрыве отделения Ощадбанка

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Воскресенье, 1 декабря 2019, 09:11

В воскресенье утром полиция задержала подозреваемых в ограблении и подрыве отделения Ощадбанка в Киеве.

Источник: председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный в Facebook

Прямая речь: "Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве прошлой ночью отделения Ощадбанка".

Детали: Пышный отметил оперативную и профессиональную работу полиции на всех уровнях.

Что было раньше: В ночь на 30 ноября неизвестные взорвали и ограбили отделение "Ощадбанка" на Русановке в Киеве.

Председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный заявлял, что злоумышленники похитили около 250 тысяч гривен.

Украинская правда
Темы: банки взрыв


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