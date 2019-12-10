Центр "Миротворец" сообщил, что останавливает свои серверы, а доступ к данным временно будут иметь только отдельные категории пользователей.

Источник: сообщения на сайте "Миротворец" за 10 декабря

Дословно: "Сегодня, 10.12.2019, в 18:00 на радость чудовищам от медиаблядства, боевикам и российским наемникам, а также по требованию некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы Миротворца, а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала.

Доступ к сведениям об объектах нашего исследования в разделе Чистилище будет временно обеспечен только для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе".

Детали: "Миротворец" отметил, что все другие проекты центра будут работать и дальше в открытом и доступном режиме. Это, в частности, IDentigraF – система распознавания, Myrotvorets news, Радио "Миротворец".

Причины остановки серверов "Центр Миротворец" не объяснил.

"Рассчитываем, что двух часов нам хватит", – уточнил сайт Myrotvorets.news позже, после публикации новости.

Справка: Центр "Миротворец" – организация и сайт, который собирает и публикует информацию о людях и организациях, действия которых, по оценке центра "Миротворец", "имеют явные признаки преступлений и правонарушений, и направлены на подрыв государственного суверенитета и территориальной целостности Украина".

По состоянию на октябрь 2019 года в базе данных "Миротворца", основанной в 2014 году, было порядка 192 тысяч человек.

Главная страница центра "Миротворец" скрин-шот

"Миротворец" позиционирует себя как "неправительственная организация, занимающаяся исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка".

Зеркала центра размещались на сайтах: myrotvorets.center, lite.myrotvorets.center, ipv6.psb4ukr.org и psb4ukr.org.

Почему это важно: Центр "Миротворец", который составляет реестр тех, кого считает сепаратистами или врагами Украины, не раз подвергался критике, в частности, со стороны россиян. В частности, "Миротворца" попрекали за нарушение права на частную жизнь и конфиденциальность личных данных.

Этому предшествовало: 9 декабря в Париже состоялась встреча в "нормандском формате" лидеров Украины, России, Франции и Германии.

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