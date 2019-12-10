Сайт "Миротворец" заявил, что закрывает серверы центра

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Вторник, 10 декабря 2019, 10:17

Центр "Миротворец" заявил, что останавливает свои серверы, а доступ к данным временно будут иметь только отдельные категории пользователей.

Источник: сообщения на сайте "Миротворец" за 10 декабря

Дословно: "Сегодня, 10.12.2019, в 18:00 на радость чудовищам от медиаблядства, боевикам и российским наемникам, а также по требованию некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы Миротворца, а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала.

Доступ к сведениям об объектах нашего исследования в разделе Чистилище будет временно обеспечен только для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе".

Детали: "Миротворец" отмечает, что все другие проекты центра будут работать и дальше в открытом и доступном режиме. Это, в частности, IDentigraF – система распознавания, Myrotvorets news, Радио "Миротворец".

Причины закрытия серверов "Центра Миротворец" не объясняются.

Темы: Донбасс


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