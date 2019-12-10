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Возле Кабмина архиепископ Крымской епархии ПЦУ объявил голодовку

Вторник, 10 декабря 2019, 10:33
Возле Кабмина архиепископ Крымской епархии ПЦУ объявил голодовку
КрымРеалии

У здания Кабинета министров в Киеве 10 декабря архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент объявил бессрочную голодовку.

Источник: "Крым.Реалии"

Прямая речь: "Я приехал в Киев, мне уже нечего терять. Я официально заявляю: отныне я начинаю бессрочную голодовку. До тех пор, пока Кабинет министров не решит вопрос защиты религиозных свобод на территории Крыма, обеспечения безопасности духовенству крымской епархии ПЦУ. Пока Кабинет министров своими решениями не обеспечит сохранение церковного имущества, а это не только помещение, но и иконы, которые можно отнести сегодня к современному сакрального искусства. это исторические вещи, которые имеют национально-культурную ценность...

"До этого я не прекращу голодовку. Если они сделают это в течение недели – хорошо. Если нет, то из Киева меня вывезут или в гробу, или с постановлением (Кабмина) я поеду в Крым"

Детали: Священник отметил, что требует встречи с премьер-министром Алексеем Гончаруком для определения срока, когда вопросы, которые в течение пяти лет ставились перед Кабинетом министров, будут решены.

Во время объявления голодовки к архиепископу Клименту никто из представителей власти не вышел. Публичных комментариев премьер-министра по этому поводу пока нет.

Что предшествовало: На прошлой неделе Климент сообщил, что написал заявление в российскую полицию о краже церковного имущества из Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в оккупированном Симферополе

Глава Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний просил президента Владимира Зеленского, Кабинет министров и правоохранительные органы принять меры для прекращения давления на ПЦУ в Крыму.

Предыстория:

  • 24 сентября 2019 года в управлении российского Министерства юстиции Крыма в третий раз отказали в регистрации украинского православного прихода на полуострове.
  • Арбитражный суд Центрального округа Калуги 14 ноября отклонил кассационную жалобу представителей Крымской епархии Православной церкви Украины. Представители ПЦУ пытались оспорить решение российского Министерства имущественных и земельных отношений Крыма о расторжении договора аренды собора в центре Симферополя.
  • В российском Минимущества Крыму объяснили требование к Крымской епархии УПЦ КП покинуть здание Кафедрального собора в Симферополе окончанием срока действия договора с епархией УПЦ КП, которая перешла в созданную Православную церковь Украины.
    Комитет ООН по правам человека как временная мера дважды просил Россию не выселять Крымскую епархию Православной церкви Украины из кафедрального собора Владимира и Ольги в Симферополе.
  • Оккупационные власти Крыма утверждают, что не получали рекомендаций ООН по храму ПЦУ в Симферополе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: церковьКабинет министровКрымправа человека
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