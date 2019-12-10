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В Крыму в обход санкций работает компания, связанная с Bureau Veritas – СМИ

Вторник, 10 декабря 2019, 10:33

В аннексированном Крыму работает и обходит международные санкции компания, связанная с одним из крупнейших сертификационных агентств – французским Bureau Veritas.

Источник:  совместное расследование "Настоящего времени" и антикоррупционного проекта "Муниципальный сканер", "Крымский архив"

Детали: Журналисты выяснили, что международная компания "Бюро Веритас" (с оборотом почти $5 млрд) после аннексии Крыма создала филиал в Севастополе.

Эта организация специализируется на экспертизе, сертификации и аудите в разнообразных сферах, включая транспорт, энергетику и нефтедобычу. Деятельность и содействие в этих сферах в Крыму запрещена санкциями ЕС, принятыми в июле 2014 года.

Французское "Бюро Веритас" зарегистрировало в России свое официальное представительство еще в 1994 году, в Украине – в 1997-м. После аннексии Крыма в июле 2014-го российское АО "Бюро Веритас Русь" внесло изменения в госреестр юрлиц России – создало филиал в Севастополе.

Крымское подразделение компании легко можно найти в российских бизнес-справочниках – но не на сайтах российского и украинского подразделений фирмы.

Предприятие АО "Бюро Веритас Русь" после аннексии участвовало в российских госзакупках. В 2015-м, 2016-м и 2018 году компания заключила контракты на общую сумму в $318 тысяч с АО "Роснефтефлот" – "дочкой" "Роснефти", которая с 2014 года находится под персональными санкциями ЕС.

 

В российском и французском представительствах Bureau Veritas подтвердили, что в Симферополе действительно существует их филиал. По их словам, там зарегистрированы только два сотрудника и свою деятельность они ведут исключительно вне полуострова.

Вопросы о госконтрактах с санкционной компанией в обоих представительствах проигнорировали.

"Сотрудники, их семьи проживают в Крыму, и мы обеспечиваем им возможность работать. Они не должны страдать от политических решений", – сказал директор российского представительства Михаил Фролов.

В спецкомитете по санкциям Министерства финансов Франции на вопрос, не нарушает ли компания Bureau Veritas санкционное законодательство, ответили: "Будьте уверены, что мы очень тщательно следим за соблюдением всех санкционных режимов ЕС".

Предыстория:

  • Россия аннексировала украинский полуостров Крым в феврале-марте 2014 года.
  • Более полутора лет телеканал "Настоящее время" и антикоррупционный проект "Муниципальный сканер" исследовали бизнес в аннексированном Крыму. Свыше сотни европейских, американских, российских, украинских компаний нарушают международные санкции в отношении Крыма.
  • В частности, обходят санкции предприятия, связанные с немецким авиаперевозчиком Lufthansa,  литовской торговой сетью "Новус", литовско-эстонской строительной компанией Hanner, производители вин Inkerman и Alef-Vinal.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрыманнексиясанкцииЕвропаФранция
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