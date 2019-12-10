Украина не причастна к вмешательству в выборы США в 2016 году – директор ФБР

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что у США нет оснований полагать, что Украина вмешивалась в президентские выборы США в 2016 году.

Источник: интервью директора ФБР ABC News.

Прямая речь Рэя: "У нас нет информации, свидетельствующей о том, что Украина вмешалась в президентские выборы 2016 года…

Есть разные люди, которые говорят разные вещи. Я думаю, для американского народа важно быть вдумчивым потребителем информации, думать об ее источниках".

Детали: По его словам, вмешательство по-прежнему вызывает обеспокоенность, ведь в 2020 году в США состоятся новые выборы: "Мы считаем, что Россия представляет собой самую серьезную угрозу для самого избирательного цикла".

Также директор ФБР отметил, что есть и другие национальные государства, в частности, Китай, Иран, заинтересованы в том, чтобы влиять на выборы США другими способами.

NEW: Asked about Pres. Trump’s desire for Ukraine to investigate debunked conspiracy theory pushed by Rudy Giuliani and others, FBI Dir. Chris Wray tells @PierreTABC, “we have no information” supporting the theory. https://t.co/mYAwH5acs4 pic.twitter.com/2qiF6ZwKze — ABC News Politics (@ABCPolitics) December 9, 2019

Что было раньше: Республиканские обвинения во вмешательстве Украины в выборы включают в себя то, что бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Том Боссерт назвал опровергнутой теорией заговора: что именно Украина, а не Россия взломала сервер демократов.

Такую теорию выдвинул президент России Владимир Путин в феврале 2017 года – ее подхватили Дональд Трамп, его адвокат Руди Джулиани и сенатор-республиканец Джон Кеннеди.

Республиканские законодатели все чаще пытаются приравнять действия России и Украины в 2016 году, хотя ни в одном отчете разведки США нет обвинений в адрес Украины, сообщают источники CNN.

Предыстория: