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Украина не причастна к вмешательству в выборы США в 2016 году – директор ФБР

Вторник, 10 декабря 2019, 10:41
Украина не причастна к вмешательству в выборы США в 2016 году – директор ФБР

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что у США нет оснований полагать, что Украина вмешивалась в президентские выборы США в 2016 году.

Источник: интервью директора ФБР ABC News.

Прямая речь Рэя: "У нас нет информации, свидетельствующей о том, что Украина вмешалась в президентские выборы 2016 года…

Есть разные люди, которые говорят разные вещи. Я думаю, для американского народа важно быть вдумчивым потребителем информации, думать об ее источниках".

Детали: По его словам, вмешательство по-прежнему вызывает обеспокоенность, ведь в 2020 году в США состоятся новые выборы: "Мы считаем, что Россия представляет собой самую серьезную угрозу для самого избирательного цикла".

Также директор ФБР отметил, что есть и другие национальные государства, в частности, Китай, Иран, заинтересованы в том, чтобы влиять на выборы США другими способами.

Что было раньше: Республиканские обвинения во вмешательстве Украины в выборы включают в себя то, что бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Том Боссерт назвал опровергнутой теорией заговора: что именно Украина, а не Россия взломала сервер демократов.

Такую теорию выдвинул президент России Владимир Путин в феврале 2017 года – ее подхватили Дональд Трамп, его адвокат Руди Джулиани и сенатор-республиканец Джон Кеннеди.

Республиканские законодатели все чаще пытаются приравнять действия России и Украины в 2016 году, хотя ни в одном отчете разведки США нет обвинений в адрес Украины, сообщают источники CNN.

Предыстория:

  • В январе 2017 года тогда новоизбранный президент США Дональд Трамп допустил, что Россия могла вести хакерские атаки на американские институты, однако заявил, что вмешательство российских хакеров не могло повлиять на результаты выборов американского президента.
  • Тогда Разведка США обнародовала доклад о вмешательстве России в выборы США, согласно которой президент Владимир Путин распорядился организовать в 2016 году "кампанию влияния", направленную на выборы президента США с целью подорвать демократический процесс и опорочить кандидата от демократов Хиллари Клинтон.
  • В ноябре 2017 года Трамп рассказал, что во время саммита во Вьетнаме спрашивал президента РФ, вмешивался ли тот в американские выборы, – Путин отрицал, и он ему верит.

Украинская правда

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Темы: СШАвиборыУкраинаТрампРосcия
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