Украина не причастна к вмешательству в выборы США в 2016 году – директор ФБР

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что у США нет оснований полагать, что Украина вмешивалась в президентские выборы США в 2016 году.

Источник: интервью директора ФБР ABC News.

Прямая речь Рэя: "У нас нет информации, свидетельствующей о том, что Украина вмешалась в президентские выборы 2016 года…

Есть разные люди, которые говорят разные вещи. Я думаю, для американского народа важно быть вдумчивым потребителем информации, думать об ее источниках".

Детали: По его словам, вмешательство по-прежнему вызывает обеспокоенность, ведь в 2020 году в США состоятся новые выборы: "Мы считаем, что Россия представляет собой самую серьезную угрозу для самого избирательного цикла".

Также директор ФБР отметил, что есть и другие национальные государства, в частности, Китай, Иран, заинтересованы в том, чтобы влиять на выборы США другими способами.

NEW: Asked about Pres. Trump’s desire for Ukraine to investigate debunked conspiracy theory pushed by Rudy Giuliani and others, FBI Dir. Chris Wray tells @PierreTABC, “we have no information” supporting the theory. https://t.co/mYAwH5acs4 pic.twitter.com/2qiF6ZwKze