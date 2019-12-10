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"Слугу народа" финансировали миллионами повара, продавцы и фирмы с орбиты Мангера

Вторник, 10 декабря 2019, 10:39
Слугу народа финансировали миллионами повара, продавцы и фирмы с орбиты Мангера

В третьем квартале 2019 года партию "Слуга народа" финансировали физические и юридические лица, часть из которых имела явные признаки фиктивности, а также фирмы из орбиты фигуранта дела Гандзюк председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера.

Источник: "Наші гроші з Денисом Бігусом"

Дословно: "Почти 20 миллионов гривен политсиле досталось от шести компаний – ООО "Агро Ленд", ООО "Веб-Ротор", ООО "Леонол", ООО "Саквояж-ЮТ", ООО "Артинвестбуд" и ООО "ФГ "Екопивдень".

Фирмы имеют адреса регистраций в разных частях страны, но их печати и чековые книжки правоохранители летом нашли в одной из херсонских квартир, когда пришли с обыском. Эта квартира принадлежит Олегу Семенову – советнику Мангера". 

 

Детали: Сам Семенов на связь с журналистами так и не вышел, а Мангер заявил, что отношения к "финансовым делам" своего советника не имеет.

Всего в третьем квартале 2019 года партии "Слуга народа" поступило почти 100 миллионов гривен от 12 физлиц и трех десятков фирм. Большинство компаний, которые финансировали партию, имеют признаки фиктивности, а их владельцы – повара и грузчики.

Один из жертвователей "Слуги народа" – ООО "Ярославова реклама" – перевел партии 3,3 миллиона гривен. Владелец фирмы – 22-летний Ярослав Кузка работает поваром в одном из киевских ресторанов, где лепит хинкали. По адресу, где якобы зарегистрировано ООО Кузки, о такой фирме никогда не слышали.

ООО "Компания Пром Импорт" поддержала "Слугу народа" на полмиллиона гривен. Его владелица Юлиана Куку занимается продажей женского белья и жалуется в соцсетях, что торговля "не идет". При этом Куку утверждает, что полмиллиона пожертвовала именно она. 

Компания женщины зарегистрирована в помещении, где "прописан" целый ряд фирм, которые на самом деле там не функционируют.

Еще один донор партии – фермерское хозяйство "Дары Закарпатья 1979", которое также пожертвовало "Слуге народа" 3,3 миллиона гривен.

Журналисты выяснили, что его владелец Артем Микулинский зарегистрирован в Херсоне и фигурирует в целом ряде уголовных дел относительно краж и драк с женой.

При этом органы опеки пытаются лишить его родительских прав. Мама Микулинского рассказала, что мужчина имеет инвалидность и нигде не работает.

Темы: Слуга народапартииденьги
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