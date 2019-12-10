Премьер допускает "газовую войну" с Россией

Премьер-министр Алексей Гончарук говорит, что Украина вывела вопрос транзита газа за пределы обсуждения ситуации на Донбассе.

Источник: премьер на своей странице в Facebook

Прямая речь: "Мы достигли своей цели в газовом вопросе - вывели вопрос транзита газа за пределы обсуждения ситуации на Донбассе. Не договорились о контракте, но этого и не должно было произойти в Париже. Украина будет договариваться о газе дальше, возможно просто, возможно - с "газовой войной". Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а Северный поток 2 недостроен".

Детали: Гончарук считает встречу в Париже "однозначным дипломатическим успехом" президента Владимира Зеленского. Премьер подчеркнул, что правительство нацелено на долгосрочный контракт. В Париже было подчеркнуто, что долг "Газпрома" Украина не простит. Один из вариантов, который рассматривается - долг могут принять газом.

Что предшествовало: В рамках "нормандских переговоров" во время двусторонней встречи президента Владимира Зеленского с лидером РФ Владимиром Путиным поднимался и вопрос газа. Зеленский отметил, что этот вопрос разблокировали и уже на уровне советников будет обсуждаться возможность, форма, объем, цена, детали договора о транзите газа.

О ходе переговоров в Париже читайте подробнее: Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже

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Напомним: