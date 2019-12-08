Премьер Алексей Гончарук уверяет, что в Украине этой зимой не будет энергетического кризиса, независимо от результатов переговоров с российским "Газпромом".

Источник: Гончарук в эфире ТСН.Тиждень на канале "1+1"

Прямая речь: "Украина обеспечена и газом, и углем, и всеми необходимыми ресурсами, чтобы спокойно пройти эту зиму. Вообще об этой зиме речь не идет. Мы заранее позаботились о том, чтобы Украине ничего в энергетическом плане не угрожало в ближайшее время".

Детали: Он подчеркнул, что Украине нужен долгосрочный контракт на 10 лет на транзит российского газа в Европу "с достаточными объемами газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность в Европе".

По его словам, этот контракт имеет и политический компонент, и компонент безопасности.

Премьер подчеркнул, что позиция Европы в отношении транзита совпадает с позицией Украины, и это является весомым аргументом в переговорах с "Газпромом".

В то же время он признал, что "этих аргументов может не хватить", поскольку РФ руководствуется не экономическими, а политическими факторами.

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