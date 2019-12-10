У Зеленского с Путиным "разные взгляды" на выборы и границу, но вопрос газа "разблокирован"

Президент Владимир Зеленский настаивает, что Украина должна получить контроль над границей с Россией перед выборами на Донбассе, а президент России Владимир Путин требует выборов и только потом передачи границы под контроль Украины.

Вопрос транзита газа, по словам Зеленского, "разблокировали".

Источник: Зеленский на брифинге четырех лидеров после Нормандских переговоров в Париже

О выборах и контроле границы: "У нас с президентом РФ, говорю откровенно, разный абсолютно взгляд по поводу передачи границы и когда это возможно. И, действительно, президент РФ говорит, что в Минске (Минских договоренностях – ред.), то что наш бывший президент Петр Алексеевич (Порошенко – ред.) подписывал, передача границы может быть только после выборов.

Я, конечно, поднимаю вопрос о том, чтобы передача границы была до местных выборов.

Пока что у нас разные взгляды, но я думаю, что не случайно у нас будет встреча через несколько месяцев и не случайно у нас будет встреча четырех лидеров.

Мы обязаны найти выход".

О газе: "Обсуждали вопрос транзита газа на двусторонней встрече. Но я впервые такое вижу – в жизни у меня не такая большая практика – когда я говорю "двусторонняя встреча", а сидело с разных сторон от нас по семь человек.

Этот вопрос (о газе – ред.) мы разблокировали и уже на уровне советников будет обсуждаться возможность, форма, объем, цена, детали договора о транзите газа".

Детали: Зеленский также отметил, что выборы и граница – самые сложные вопросы "которые сегодня были".

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