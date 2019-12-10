На линии разграничения заметили боевиков со странным символикой СЦКК

На участке разведения сил и средств в Станице Луганской зафиксировали лиц с наружными повязками с надписью "СЦКК-JCCC", которых там быть не должно.

Источник: украинская сторона СЦКК, Facebook-страница ООС

Дословно: "На участке разведения сил и средств № 1 (Станица Луганская) фиксируется пребывания представителей вооруженных формирований в камуфляже российского образца в нарукавных повязках с надписью" СЦКК-JCCC ". Указанная символика в составе СЦКК не используется".

Детали: Военнослужащие ВСУ и боевики не могут находиться на участках разведения, находиться на этих участках могут только офицеры СЦКК.

Пребывание, якобы представителей СЦКК, на участке разведения нарушает Минские договоренности.

Украинская сторона требует от оккупационной администрации РФ в Луганской области убрать представителей вооруженных формирований с территории участка разведения.

Справка: СЦКК был создан в сентябре 2014 года Украиной и Российской Федерацией, которые назначили по одному представителю для совместного управления СЦКК.

В состав СЦКК вошли офицеры ВС Украины и Российской Федерации, которые были размещены в определенных секторах Луганской и Донецкой областей. В декабре 2017 г. офицеры вооруженных сил РФ в одностороннем порядке прекратили свою деятельность в составе СЦКК и покинули Украину.

Представителей так называемых "ДНР/ЛНР" в составе СЦКК нет.