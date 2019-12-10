На линии разграничения заметили боевиков со странным символикой СЦКК

6504 просмотра
Вторник, 10 декабря 2019, 12:21

На участке разведения сил и средств в Станице Луганской зафиксировали лиц с наружными повязками с надписью "СЦКК-JCCC", которых там быть не должно.

Источник: украинская сторона СЦКК, Facebook-страница ООС

Дословно: "На участке разведения сил и средств № 1 (Станица Луганская) фиксируется пребывания представителей вооруженных формирований в камуфляже российского образца в нарукавных повязках с надписью" СЦКК-JCCC ". Указанная символика в составе СЦКК не используется".

Детали: Военнослужащие ВСУ и боевики не могут находиться на участках разведения, находиться на этих участках могут только офицеры СЦКК.

Пребывание, якобы представителей СЦКК, на участке разведения нарушает Минские договоренности.

Украинская сторона требует от оккупационной администрации РФ в Луганской области убрать представителей вооруженных формирований с территории участка разведения.

Справка: СЦКК был создан в сентябре 2014 года Украиной и Российской Федерацией, которые назначили по одному представителю для совместного управления СЦКК.

В состав СЦКК вошли офицеры ВС Украины и Российской Федерации, которые были размещены в определенных секторах Луганской и Донецкой областей. В декабре 2017 г. офицеры вооруженных сил РФ в одностороннем порядке прекратили свою деятельность в составе СЦКК и покинули Украину.

Представителей так называемых "ДНР/ЛНР" в составе СЦКК нет.

Украинская правда
Темы: Разведение сил Росcия Донбасс боевые действия Минские соглашения


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Петровском завершили разминирование 21 ноября 2019, 16:22
Зеленский предложит Путину провести выборы на Донбассе после деоккупации 20 ноября 2019, 16:06
В районе Петровского разминировали 12 гектаров территории 18 ноября 2019, 06:24
Все новости
Главные новости
Новый саммит "нормандской четверки" планируют через 4 месяца в Берлине
Аваков намекнул на компромисс по контролю над границей
Во время "нормандского саммита" на Донбассе погибли трое военных — ООС
Зеленский об обмене: Сначала могут вернуться 72 человека
Все новости
Фото

Кем стали юные актеры из сериала "Альф"

еда

7 причин есть имбирь ежедневно

Медицина

Что не так с сохранением вакцин в Украине

Поиск по сайту
Архив
Весь архів