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Подозреваемого в сепаратизме крымчанина-"единоросса" посадили под домашний арест

Вторник, 10 декабря 2019, 13:58
Игорь Кучерявый (справа) со своим адвокатом Игорем Мокиным
Крым.Реалии

Херсонский городской суд избрал подозреваемому в сепаратизме крымчанину-члену российской политической партии "Единая Россия" Игорю Кучерявому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Источник: прокуратура АРК в Телеграмм, пресс-секретарь прокуратуры Екатерина Диденко в комментарии "Украинской правде"

Детали: 10 декабря Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым и избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемому гражданину Украины, члену "Севастопольского регионального политсовета партии "Единая Россия"". Подозреваемый будет проживать в арендованном помещении.

Прямая речь Диденко: "Кроме избрания меры пресечения, прокуратура АР Крым ходатайствовала о возложении на подозреваемого ряда обязанностей, что суд тоже удовлетворил. В частности ему запрещено менять адрес места жительства, без разрешения следователя покидать пределы Херсонской области и выезжать на временно оккупированную территорию".

Что было ранее: Следователи Службы безопасности в АР Крым сообщили о подозрении гражданину Украины, члену российской партии "Единая Россия" Игорю Кучерявому, который 5 декабря приехал на материковую Украину за загранпаспортом.

Украинская правда
Темы: Крымсепаратизмпрокуратура
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