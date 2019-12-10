Импичмент в США: помощник Зеленского опровергает слова ключевого свидетеля

Воспоминания помощника президента Андрея Ермака о сентябрьской встрече Владимира Зеленского с вице-президентом Майком Пенсом в Варшаве, ставят под сомнение достоверность показаний посла США в ЕС Гордона Сондленда в рамках импичмента.

Источник: Time

Детали: 1 сентября в Варшаве состоялась встреча президент Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Майком Пенсом.

В своих показаниях в Конгрессе в рамках расследования об импичменте Гордон Сондленд рассказал, что после встречи в Варшаве "поймал" Ермака и сообщил ему, что помощи США Украине не будет до тех пор, пока Украина не сделает публичное заявление".

Зеленский в обмен на "разблокирование" помощи США якобы должен был признать, что Украина участвовала в кампании Хиллари Клинтон на выборах 2016 года и заявить о начале расследования деятельности сына вице-президента США Джо Байдена в Украине.

Обвинение Трампа в злоупотреблении властью, о котором идет речь в докладе об импичменте 3 декабря, основывается на показаниях свидетелей, в том числе Сондленда. В документе указано, что посол США в ЕС ясно изложил Ермаку предложение quid pro quo 1 сентября в Варшаве.

Воспоминания Ермака о встрече в Варшаве противоречат показаниям посла.

Помощник Зеленского в интервью Times подтвердил, что пересекался с Сондлендом в тот день, однако содержательного разговора у них не было: "Мы столкнулись в коридоре рядом за эскалатором, когда я направлялся к выходу...И я помню – а у меня память хорошая – что мы говорили о том, как хорошо прошла встреча. Это все, о чем мы говорили".

Ермак также отметил, что по поводу его показаний в Конгрессе США никто с ним не связывался.

Комментарии Ермака, как отмечает издание, ставят под сомнение важный момент в версии событий согласно расследованию в рамках импичмента.

Контакт Сондленда с Ермаком, описанный в докладе, – единственный известный случай, когда американский чиновник сообщает представителю украинских властей о зависимости выделения помощи США от заявления о конкретных расследованиях в Украине.

Что было ранее: 3 декабря отчет об импичменте по обвинению президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью обнародовал Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США.

7 декабря отчет по импичменту опубликовал Комитет по вопросам судопроизводства Палаты представителей, ответственный за формулирование конкретных обвинений.

10 декабря демократы обнародовали две статьи об импичменте - злоупотребление властью и препятствование Конгрессу.