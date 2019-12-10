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Адвокат о новом деле Порошенко: Портнов обвиняет в госизмене Зеленского

Вторник, 10 декабря 2019, 21:28
Адвокат о новом деле Порошенко: Портнов обвиняет в госизмене Зеленского

Адвокат пятого президента Игорь Головань отреагировал на уголовное производство о госизмене Петра Порошенко, которое открыло Бюро расследований по запросу экс-чиновника времен Виктора Януковича, адвоката Андрея Портнова.

Источник: Игорь Головань в блоге УП

Дословно: "Портнов и Труба пытаются объявить государственной изменой минские договоренности. Договоренности, благодаря которым агрессию РФ удалось остановить, против России были введены международные санкции, а Украина получила время и возможность для создания новой армии, способной нанести мощный урон врагу.

И им безразлично, что обвиняют они не столько пятого президента Порошенко, сколько президента Зеленского и всю его команду переговорщиков..."

Детали: Головань сослался на коммюнике по итогам встречи в Париже.

В нем члены Нормандского саммита, где Украину представляла команда Зеленского, заявили о своей приверженности полной имплементации Минских договоренностей.

Что предшествовало: Портнов в своем Телеграм-канале 10 декабря разместил копию ответа ГБР на его имя.

Из нее следует, что адвокат обратился в ГБР по поводу возможной госизмены Порошенко в ходе подготовки и проведения 11 и 12 февраля 2015 года переговоров по содержанию документа "Комплекс мероприятий, направленных на выполнение минских соглашений".

Напомним:

  • 18 ноября ГБР передало Генпрокуратуре проект подозрения Порошенко.
  • Порошенко фигурирует во многих громких расследованиях. Пока что ему подготовили одно подозрение, по которому экс-президент, злоупотребляя властью, вмешивался в работу Высшего совета правосудия.
  • Генпрокурор должен рассмотреть документы от ГБР и решить, отправлять ли их на рассмотрение в парламент.

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Украинская правда

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Темы: ПорошенкоЗеленскийМинские соглашения
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