РФ могла незаконно получить право проведения ЧМ-2018 – Минюст США

По данным Минюста США, которые основываются на информации британской разведки, российский олигарх подкупил президента ФИФА, чтобы обеспечить России право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Источник: Sky Sports

Детали: Опубликованный министерством юстиции отчет о вмешательстве России в президентские выборы 2016 содержит информацию об отчете британского разведчика, который утверждал что российский олигарх вмешивался в процесс борьбы за право проведения чемпионата.

Страной для проведения ЧМ-2018 Россию выбрали в 2010 году. Кроме нее, за это право боролись Англия, Нидерланды, Бельгия, Испания и Португалия.

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер не упоминается в отчете, однако именно он возглавлял организацию в 2010 году.

Как говорится в отчете, британский разведчик предоставил информацию, где изложил вероятный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым. В этом разговоре Путин якобы признал, что российский олигарх подкупил президента ФИФА.

В другом отчете разведчик навел слова кремлевского чиновника. Последний также признал, что Москва вмешалась в результатах голосования за право проведения чемпионата.

На данный момент, тогдашний глава ФИФА отбывает шестилетний запрет на деятельность, связанную с футболом.

Представитель России Алексей Сорокин сообщил, что РФ не делала ничего незаконного и плохого во время голосования за право проведения ЧМ-2018.

Напомним: