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РФ могла незаконно получить право проведения ЧМ-2018 – Минюст США

Среда, 11 декабря 2019, 02:13
РФ могла незаконно получить право проведения ЧМ-2018 – Минюст США

По данным Минюста США, которые основываются на информации британской разведки, российский олигарх подкупил президента ФИФА, чтобы обеспечить России право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Источник: Sky Sports

Детали: Опубликованный министерством юстиции отчет о вмешательстве России в президентские выборы 2016 содержит информацию об отчете британского разведчика, который утверждал что российский олигарх вмешивался в процесс борьбы за право проведения чемпионата.

Страной для проведения ЧМ-2018 Россию выбрали в 2010 году. Кроме нее, за это право боролись Англия, Нидерланды, Бельгия, Испания и Португалия.

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер не упоминается в отчете, однако именно он возглавлял организацию в 2010 году.

Как говорится в отчете, британский разведчик предоставил информацию, где изложил вероятный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым. В этом разговоре Путин якобы признал, что российский олигарх подкупил президента ФИФА.

В другом отчете разведчик навел слова кремлевского чиновника. Последний также признал, что Москва вмешалась в результатах голосования за право проведения чемпионата.

На данный момент, тогдашний глава ФИФА отбывает шестилетний запрет на деятельность, связанную с футболом.

Представитель России Алексей Сорокин сообщил, что РФ не делала ничего незаконного и плохого во время голосования за право проведения ЧМ-2018.

Напомним:

  • Всемирное антидопинговое агентство (WADA) одобрило рекомендацию своего Комитета по соблюдению законодательства о запрете России участвовать в крупных международных соревнованиях на четыре года.
  • Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что санкции Всемирного антидопингового агентства не повлияют на участие российских футболистов в чемпионатах Европы и мира.

Украинская правда

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Темы: чемпионат мираРосcияФИФАфутбол
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