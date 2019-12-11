Трамп предостерег Москву от вмешательства в следующие выборы США
Президент США Дональд Трамп во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым предостерег Москву от любых попыток вмешательства в будущие президентские выборы в США, которые состоятся в 2020 году.
Источник: "Интерфакс", Reuters
Детали: Также глава Белого дома вновь призвал Россию "урегулировать конфликт с Украиной". Об этом сообщила Администрация президента.
Сам же Лавров на совместной с госсекретарем Штатов Майком Помпео пресс-конференции заявил, что вопрос выборов на их переговорах не обсуждался.
Тогда же глава МИД России заявил, что Кремль хотел опубликовать совместную переписку с октября 2016 по ноябрь 2017 года, которая бы подтвердила его непричастность к вмешательству в выборы. Однако Вашингтон отказался от этого предложения.
Напомним:
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Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что у США нет оснований полагать, что Украина вмешивалась в президентские выборы США в 2016 году.
Предыстория:
- В январе 2017 года тогда новоизбранный президент США Дональд Трамп допустил, что Россия могла вести хакерские атаки на американские институты, однако заявил, что вмешательство российских хакеров не могло повлиять на результаты выборов американского президента.
- Тогда Разведка США обнародовала доклад о вмешательстве России в выборы США, согласно которой президент Владимир Путин распорядился организовать в 2016 году "кампанию влияния", направленную на выборы президента США с целью подорвать демократический процесс и опорочить кандидата от демократов Хиллари Клинтон.
- В ноябре 2017 года Трамп рассказал, что во время саммита во Вьетнаме спрашивал президента РФ, вмешивался ли тот в американские выборы, – Путин отрицал, и он ему верит.