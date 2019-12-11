Трамп предостерег Москву от вмешательства в следующие выборы США

Президент США Дональд Трамп во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым предостерег Москву от любых попыток вмешательства в будущие президентские выборы в США, которые состоятся в 2020 году.

Источник: "Интерфакс", Reuters

Детали: Также глава Белого дома вновь призвал Россию "урегулировать конфликт с Украиной". Об этом сообщила Администрация президента.

Сам же Лавров на совместной с госсекретарем Штатов Майком Помпео пресс-конференции заявил, что вопрос выборов на их переговорах не обсуждался.

Тогда же глава МИД России заявил, что Кремль хотел опубликовать совместную переписку с октября 2016 по ноябрь 2017 года, которая бы подтвердила его непричастность к вмешательству в выборы. Однако Вашингтон отказался от этого предложения.

Напомним:

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что у США нет оснований полагать, что Украина вмешивалась в президентские выборы США в 2016 году.

Предыстория: