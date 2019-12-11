Боевики 11 раз открывали огонь – ООС
Среда, 11 декабря 2019, 06:06
10 декабря российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: отчет ООС
Дословно: "Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружений БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."
Детали: Российские оккупационные войска вели огонь вблизи Лебединского, Павлополя, Широкино, Майорская, Кондрашевской Новой, Шумов, Луганского, Катериновки и Новолуганского.
Напомним:
- 9 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Сообщалось, что трое бойцов погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.
Украинская правда